去酒吧「3人點3杯沙瓦」噴2000！她揭內幕傻眼：老闆喝4杯也算

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和朋友聚餐完，到林森北路一間酒吧續攤，當時3人各點1杯200元沙瓦，期間日本老闆問她們酒量如何，接著就順勢拿出shot給她們喝；沒想到，結帳時總金額近2千，讓她們當場傻眼，但也只能乖乖付錢。

女網友在論壇zuvio發文提到，「真不敢相信，前幾天因為和朋友聚餐，後來續攤喝酒，結果被坑了快1500元！事情經過是這樣的，我們進去一間酒吧，是一位日本人開的，他完全不會中文，基本上溝通就是使用Google翻譯，因為我們會一點點日文，所以和老闆有小聊一下算練習。」

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當時，三人各點1杯200元的沙瓦，後來老闆詢問「酒量OK嗎？」而她們則點頭回說沒問題，於是老闆便拿出shot給她們喝，怎料結帳時總金額竟是1993元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

在她們提出質疑時，老闆才用Google翻譯說，「shot要錢，1杯199元。」對於這部分原PO認了，覺得沒差，可能是溝通上有誤解，反正都喝了就付錢，但也才3杯，加起來應該是1197元才對。

傻眼的是，老闆再次用Google翻譯，表示他喝的也要算在內；這讓她忍不住驚呆，「所以我們1993的金額是這樣算的，老闆第1杯敬我們，加上3杯分別邀我和朋友一起喝的shot，總共4杯796元。」

最後，她也不禁嘲諷道，「原來如此啊！這是我算過最難的數學題了，謝謝林森北，真的怕了，但也買到經驗，以後記得吃之前先問要不要錢。」

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