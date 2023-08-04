挨罵「不要臉」告父求償10萬　啃老兒「請吃飯」求勝訴被打臉

▲父親罵兒子不要臉，反遭提告求償10萬元。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／苗栗報導

苗栗一名年邁父親，因為不滿成年兒子整天窩在家當啃老族，遲遲不願找工作，某日辱罵「他X的」、「不要臉」，反遭兒子錄影提告，求償10萬元。苗栗地院認為2人是在家中一對一說話，非公共場所，判兒子敗訴。

判決指出，2022年7月5日下午6時許，父親因為不滿兒子老是窩在家裡，對兒子大罵「不要臉」，全程被錄下，兒子自認精神和人格被侵害，到法院提告求償10萬元。

父親表示，當天他正在灌仙草，工作很忙，但兒子卻在樓上詛咒「你出去被車撞死」，才會說出這些話，兒子還拿這件事聲請保護令，先前遭裁定駁回；且兒子都在家裡吃飯，水電、冷氣全都是他與妻子付的，兒子卻從來沒有出過一毛錢。

法官認為，當時2人對話場所是在家中2樓，也無其他人在場，屬於一對一對話，並不是公眾得以出入之場所，父親顯然也沒有想讓第三者知道此事，或把此事散布於眾的意圖。

雖然兒子拿出2年前請吃飯的發票、繳費收據證明可自食其力，並非好吃懶做，但父親是因兒子長期未支付生活費、不照顧長輩，恨鐵不成鋼下才會在不滿言語中夾雜不雅字眼，藉此表達憤怒，因此判決兒子敗訴。