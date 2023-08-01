一路衝！國3竹南匝道貨櫃車大失控　穿越4車道、分隔島栽進農田

記者蔡文淵／苗栗報導

國道3號高速公路竹南交流道南下出口處，昨(7/31)下午發生貨櫃車衝入稻田事故，一部貨櫃車開下匝道右彎時，不明原因直行，穿越4個車道及中央分隔島，車頭衝進對向農田才停下來，駕駛沒有酒駕，受傷送往醫院治療，事故原因警方還在調查。

▲一部貨櫃車下國道3號竹南交流道南下車道時，越過中央分隔島，衝到對向路邊農田才停下來。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

竹南警分局於昨天下午17時許接獲報案，在苗栗縣國道3號竹南交流道南下出口處，發生貨櫃車交通事故，員警到場發現為一部貨櫃車沿國道3號竹南交流道南下出口下國道時，沒有順著匝道右轉彎，越過台1己線雙向4個車道及中央分隔島，幾乎整輛車衝進對向農田中。

據了解，該路段位於國道三號竹南交流道南下出口，右轉台1己線可前往西濱快速公路，該車欲進入台1己線時，不明原因越過分隔島及對向車道，進入對向人行道旁農田才停下，所幸並未與其他車輛發生碰撞，65歲的吳姓駕駛僅頭部撕裂傷送醫救治，警方實施酒測後，駕駛並無酒後駕車情事，肇事原因警方還須釐清。

竹南警察分局提醒駕駛，車輛行駛進入交流道及路口時，應隨時注意號誌及車流狀況，並減速通過，以避免突發狀況，防止事故發生，保障你我行車安全。