選舉買2票遭判刑！里長上訴願捐30萬求免囚　法官駁回理由曝

▲苗栗縣後龍鎮溪洲里長當選人李騰宏買票遭判刑。（圖／翻攝自內政部網站）



記者黃資真／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮溪洲里長當選人李騰宏在去年選舉時，對2名選民買票遭逮，除了當選資格被撤銷外，一審遭判刑1年10月，李上訴稱願捐30萬公益金求情輕判，但法官表示不能讓人民覺得「有錢判生、無錢判死」，駁回上訴。

判決指出，李騰宏選舉前透過王姓、粘姓樁腳向詹姓村民行賄5000元，又以同樣手法向柯姓村民買票，結果柯未收下，反向當時里長爆出此事，最後李雖順利選上，仍遭依違反選罷法起訴，撤銷當選資格。一審李判處1年4月、褫奪公權4年，2名樁腳各判1年6月、1年，緩刑4年、3年，並向公庫支付30萬、20萬元。

李不服上訴，他強調自己思慮不周觸法，真的不應該，但他已經終身不能競選公務人員，請求法官可以給緩刑，也願意捐30萬做公益，留在地方做公益或是擔任反賄選的大使；辯護律師則表示，李賄選2名選民無法影響選舉結果，未宣告緩刑與比例原則有違。

法官認為，李起初一度否認犯行，到了聲押庭才坦承犯罪，態度不佳，判1年10月也僅比最低本刑多幾個月，請求減刑無理由。

法官也提到，「台灣人若想要進入理想的民主政治、選賢與能，就不應縱容買票」，縱然李不能再參加選舉，但已拿錢玷汙神聖的選票，破壞選舉公平性，若李僅以30萬元公益金就免罰，也會讓人感覺司法「有錢判生、無錢判死」犯罪後找各種訴訟技巧阻擾正義實現，或花錢換緩刑就可以全身而退，這對民主政治的進步也有負面影響，故認為不宜緩刑，駁回李之上訴。