她曝侯友宜訪日過關！　麻生太郎「原本很多疑問」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩曝侯友宜訪日過關！　麻生太郎「原本很多疑問」

▲▼侯友宜與麻生太郎見面 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜與麻生太郎見面。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪日行與日本前首相麻生太郎見面，引來關注。同行的國民黨智庫執行長柯志恩指出，日本擔心國民黨，因為相對而言跟大陸比較親，麻生一開始也很多疑問，但後來覺得侯友宜不是麻煩製造者，這樣的未來台灣領袖，這次對日本來說是過關的。

柯志恩在《少康戰情室》表示，日本其實對侯友宜充滿興趣，侯友宜還是用國民黨候選人的身分去拜訪，意義更大，很多人質疑說民眾黨總統參選人柯文哲也去過，但其實兩者有很大的不一樣，麻生接見柯文哲是在國會，但見侯友宜是在自民黨黨部裡，有它的意義存在。

柯志恩提到，麻生跟侯友宜見面本來預計40分鐘卻講了1個多小時，不管去見了誰，他們都關切台海的問題，一起去的前駐日代表馮寄台就說，馬政府時代他陪政要去看這些人，討論的就是高中生的交換，像是經濟、文化，但這次討論的就是台海之間怎麼辦。

柯志恩說，對於侯友宜，日本會擔心國民黨相對而言跟大陸比較親，所以他們就鎖定這個議題問得非常深入，麻生從一開始猶豫到跟侯友宜走出來，她自己在那裡面就看到，麻生原本很多疑問，到慢慢覺得侯友宜能夠讓台海安定、台灣安全，在兩岸上侯友宜比較不是麻煩製造者，特別是能把風險降低，而這樣的未來台灣領袖，對日本來說是過關的。

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