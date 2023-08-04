柯文哲稱賴清德不攻擊他　林俊憲酸「狂粉」：不罵你還不高興了？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前受訪時直言，民進黨參選人賴清德很矜持，賴策略就是固守基本盤、不攻擊，自己躲起來都用側翼攻擊他。民進黨立委林俊憲3日表示，柯文哲發現檢視政策政績會暴露自己最大缺點，又重啟亂講話模式，居然抱怨賴清德不攻擊他，「不罵你還不高興了？你該不會其實是狂熱粉絲吧？」

林俊憲指出，柯文哲這幾天一下說什麼他沒選上台灣就很慘、一下又想戰南北，本來完全不想評論，為什麼？因為選戰最近好不容易回到正軌了啊！討論前瞻花去哪、討論前鎮漁港翻新，無論支持反對，都是針對建設與政策進行攻防，這才是良好的選舉氛圍。

對於柯文哲說法，林俊憲表示，但是很顯然，某人開始發現如果真要檢驗政策政績，反而會暴露自己最大的缺點，8年滿意度和北流案已經說明一切。於是又重新啟動亂講話模式，甚至還想把賴清德拉下來打泥巴仗，居然抱怨賴清德不攻擊他？「我來告訴你為什麼好了，你講的那些廢話，連回應的價值都沒有。」

林俊憲表示，看看賴清德近期的公開發言和臉書，其實無非就兩個主題：8年來做了什麼？以及接下來4年還要做些什麼？沒有仇恨撕裂的言論、沒有憑空杜撰的謊言，只有踏踏實實的政策論述，「如果柯文哲只想故意講一些跟國政無關的個人攻擊吸引他回應，很抱歉，他的確沒有空理你，他正忙著向民眾證明自己會是一個好總統。」

林俊憲指出，柯文哲一直以來深信聲量就是一切，無論正面負面都是，害怕大家忘記他，眼見選戰討論開始聚焦在實際政策上，他開始感覺被忽略，於是又講一些情緒言論吸引目光，期盼賴清德對罵能夠幫他「墊高自己」。

林俊憲直言，可惜這次不會讓他得逞，「要講前瞻？要講南北差異？要講建設？我們都非常歡迎，說明政策求之不得，不要再逃跑了喔！」