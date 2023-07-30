獨／控男警「嘻笑圍繞」看裸照！馮子紜見分局回應怒轟：講屁話閉嘴

▲知名直播主馮子紜控訴向台中第二警分局報案「私密照外流」，卻遭男警嘻笑圍繞看裸照，馮認為警方今日說明根本是推託之詞。（圖／翻攝自IG／teresa.0211，下同）



記者許權毅／台中報導

擁有40.2萬追蹤的知名直播主「馮子紜」控訴，17歲時遭一名許男性侵、拍攝裸照，到台中第二分局育才派出所報案時，遭整群男警嘻笑「看裸照」，最後也不受理案件。第二分局今日回應，經查詢並無當事人報案紀錄，希望能提供確切時間，將秉公調查。對此，馮子紜怒轟：「我連筆錄室都進不去，當然沒有資料！你是在跟我講屁話吧！二分局還是閉嘴吧！」

馮子紜29日發文指出，當年發現私密照遭一名許男外流，在好友協助下，盡量找出證據，鼓起勇氣隻身前往台中一中街的育才派出所，派出所一名男員警看到照片後，「非常高興地呼朋引伴，叫全部派出所的男性員警都來看我的裸照」，甚至稱讚馮「身材好，應該要驕傲，還有人幫忙記錄」。馮子紜覺得遭到汙辱，崩潰大哭跑出派出所，最終也沒有被受理此案。

對此，第二警分局指出，對於各類的婦幼案件極為重視，經調閱分局現存之警政系統及紙本檔案資料，尚未能查出馮女至本分局報案或投(申)訴之相關資料，對馮女所描述之經歷深感痛心與不捨，惟期盼其能提供本分局確切之報案時間及相關證據資料，將秉公調查，如發現同仁確有態度不佳、推諉受理之情事，必從嚴咎責，決不寬貸。

對於警方說明，馮子紜回應《ETtoday新聞雲》表示，他們（員警）根本沒讓我進筆錄室，就把我嘲笑一頓，所以根本就不存在調卷、紀錄這件事，所以警方說的完全就是推託之詞。說到激動處，馮子紜怒轟，怎麼可能會有案卷可以調？那你在跟我說屁話吧？廢話當然查不到啊！根本沒有立案，警察怎麼會說這種話呢？

馮子紜還原當時過程，該名許姓男子威脅自己「出來跟他上床」，不然就要將照片外流出去，最後拒絕了，照片真的遭人外流。去報案當天已經是深夜，在前台就已經被擋下來，接著就發生「整群男警看裸照」，全部看完一輪後，有人說「你應該要感到驕傲」、「我的酮體...青春歲月」、「還有人願意記錄我的身材」等語，馮聽見這番話就哭著奔出派出所。

馮子紜指出，當時大約是在2015年左右，詳細時間很難記得，能夠依稀記得其中幾名員警的姓氏。馮說，當年的警察，只能說你僥倖逃過一劫了，遭人外流的事情已經交給檢調、婦幼隊調查處理了，況且二分局也沒有聯繫，假設有心可能還會前來道歉、澄清誤會，但是現在直接對媒體說「調不到案卷」，等於是二次傷害。

▲台中第二警分局晚間再度回應，希望能得知詳細時間，積極深入追查。（圖／記者許權毅攝）



對此，第二警分局強調，對馮女所述經歷深感痛心、不捨，惟因案件久遠，希望能夠提供確切年度、月份、日期以及時間區間以及相關證據資料，將深入追查，若發現同仁確有馮女所述行為，必從嚴咎責，決不寬貸。

第二分局也表示，若依馮女所述在2015年報案，距今已達8年左右，分局能查閱之電腦及紙本資料均未有相關記錄，但若馮女能夠提供相關資料佐證，必積極協助。另據馮姓網紅所述，該案日前已委由友人至地檢署提告，第二分局將配合地檢署指揮，積極偵辦。