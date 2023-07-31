Toyz黑料纏身仍翻紅　PTT揭「1能力太頂」根本流量怪物：可惜了

▲Toyz常開直播與粉絲互動。（圖／翻攝自YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）去年涉嫌販毒後聲勢受影響，今年出獄後再度出發，創立手搖飲料品牌「拾汣茶屋」，近來更參加「拳上」成為話題人物，就有網友驚呼，靠著各種炎上、直播吸引目光，製造話題，不論人品，Toyz根本是行銷鬼才，對此，網友紛紛點頭，「懂得炒話題」。

有網友在PTT發文「Toyz這人真的是鬼才吧」，先不論人品，販毒後被爆了許多黑料，出獄後重新出發，「靠各種炎上、直播吸流量，製造話題，捲土重來、谷底翻身」，之前拳上感覺沒什麼關注，結果後來門票銷售一空，直播人數更是飆到40多萬人。

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然而，YouTuber「尼克星拳擊」與Toyz教練李育昇30日進行比賽，兩人先前在直播中因體重、賽制、獎金等問題吵得不可開交，比賽直播吸引超過30萬人同時在線觀看。原PO忍不住讚嘆，「真的鬼欸，都要去蹲了還有心情搞這麼多有的沒的，應該是台灣目前炎上型反派人設最成功的那種吧」。

▲網友認為，Toyz很會製造話題，可惜聰明用在錯誤的地方。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，網友們大讚Toyz的口條，「口條很好，感覺可以主持一些綜藝節目」、「他的主持功力不輸現在檯面上的藝人」、「流量鬼才啊，尬聊時馬上知道要叫奶妹跳舞」、「搞流量真的很厲害，沒話說」、「這主持比台灣綜藝尬聊好太多了」、「不得不說他那張嘴真的很頂」、「他口才跟反應真的頂」、「主持跟炒話題的功夫真的是鬼才」。

不過，也有部分網友搖頭，「口條確實不錯，但改不了哈的事實」、「可惜自己誤入歧途」、「毫無人品可言的咖，還可以撇除這些只看優點」、「賺錢很會，可是道德感低落」、「毒蟲還是算了吧，該去關了」、「販毒仔就是噓，做啥都是無用」、「毒，是最要不得的」、「但不能跟他交心，不然什麼時候被賣掉都不知道」。