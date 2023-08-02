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第三航廈「首支巨柱吊裝」施工進入高峰期　楊偉甫：積極打造東亞航空樞紐

▲▼桃園機場,第三航廈,楊偉甫,疫情,航空旅運。（圖／業者提供）

▲機場公司董事長楊偉甫（右2）、總經理范孝倫（右1）、副總經理孫宏彬（右3）、副總經理李俊德（右5）及助理副總經理余崇立（右4）於第三航廈工區聆聽台灣世曦協理宋建宏簡報屋頂結構巨柱組立作業。（圖／桃園機場提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

桃園機場第三航站區建設計畫持續進行，機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫今（2）日前往主體航廈工區視察第一支屋頂結構巨柱組立作業，並慰勉工程團隊辛勞。桃園機場今年旅運復甦明顯，巨柱吊裝工程的啟動象徵第三航廈建設邁入嶄新里程碑，朝向2026年完工後，未來桃園機場可提供8,200萬人次年旅客服務量的目標大步前進。

機場公司董事長楊偉甫表示，巨柱吊裝是第三航廈工程重要里程碑，代表建設進入下一個重要階段，占地21萬平方公尺的航廈輪廓逐漸成形。在機場公司與工程團隊全力推動下，截至今年7月31日由三星及榮工公司共同承攬之第三航廈土建工程整體進度為19.67%，小幅超前0.32%，航廈地下二樓至三樓鋼構已全數完成；第一階段目標的北登機廊廳已可見建築雛型，正進行三樓以下鋼構吊裝及鋼筋混凝土工程，預計明（2024）年底完工後由第二航廈銜接營運提供旅客服務。同時，主體航廈、辦公大樓、航站北路及北登機廊廳四大工區同步施工中，目前已經進入施工高峰期，未來完工後將吸納更多旅客及航班匯聚，提升旅運服務品質，鞏固東亞重要航空樞紐地位，提升國家競爭力。

▲▼桃園機場,第三航廈,楊偉甫,疫情,航空旅運。（圖／業者提供）

▲桃園機場第三航站區建設計畫主體航廈、辦公大樓、航站北路及北登機廊廳四大工區同步施工中，目前已經進入施工高峰期。

機場公司表示，第三航廈東西長414公尺、南北寬242公尺，相當於3座橫放的台北101大樓；地下3層、地上4層，總樓地板面積58萬平方公尺，是國內繼「十大建設」後規模最大的單一量體公共工程，建築最大特色為大跨徑波浪狀屋頂與室內、外雲頂天花系統，為減少結構實體量體及增加穩定性，由16支高19公尺、每支重達200公噸的巨柱及其上的桁架支撐，因此巨柱吊裝是整體計畫中最具挑戰性的工程。為使工作人員事前熟悉此高難度的施工作業，施工團隊更特別打造擬真模型場，將巨柱、天花、帷幕等關鍵結構製作1：1模型，透過施工前的縝密計算及測試，確認施作工法及規劃標準作業流程，減少施工現場不確定因素，兼顧安全及掌握施工時程。

▲▼桃園機場,第三航廈,楊偉甫,疫情,航空旅運。（圖／業者提供）

▲第三航廈巨柱高達19公尺，工程人員於巨柱組立平台上向機場公司董事長楊偉甫（右）、總經理范孝倫（中）簡報工程作業。

疫情期間趁著旅運空檔，桃園機場完成空橋、候機室、南北跑道基礎設施翻修，以及電扶梯、報到櫃台等多項旅客有感的設備更新，第三航廈工程亦克服全球缺工缺料挑戰順利推動。隨著疫後旅運復甦人潮，機場公司與各公民營單位都全力進行設備及服務的優化作業，如6月30日起試營運的C3街口食趣美食區，就致力引進冠軍咖啡、臺灣在地小吃與米其林美食等，成果就實際體現在甫於7月份公布的行李寄存與旅遊平台「Radical Storage」全球十大機場美食排名，桃園機場拿下第3名殊榮。

疫後航空旅運復甦迅速，統計桃園機場2023年上半年客運量為1,516萬7,319人次，相較疫情前2019年上半年2,432萬4,450人次，已恢復62%；如以去年10月解封當月平均2.1萬人/日為基礎，2023年上半年平均為8.3萬人/日，已達倍數成長。展望未來航空旅運成長趨勢，第三航廈服務能量可達4,500萬人次，加上第一、第二航廈之服務容量3,700萬人次，總容量可達8,200萬人次，盼帶給旅客更舒適便捷的機場體驗，機場公司將持續攜手機場夥伴，參考國際標竿機場，打造更貼近旅客需求的服務，回應國人對桃園機場的期待。

▲▼桃園機場,第三航廈,楊偉甫,疫情,航空旅運。（圖／業者提供）

▲第三航廈巨柱吊裝工程啟動象徵建設邁入嶄新里程碑，機場公司與施工團隊於巨柱前合影，圖為機場公司董事長楊偉甫（左5）、總經理范孝倫（左4）、副總經理李俊德（右3）、副總經理孫宏彬（右4）、助理副總經理余崇立（右1）與台灣世曦資深協理黃金田（左2）、協理宋建宏（左1）、承商榮工公司總經理黃維焄（左3）、承商三星公司常務嚴晟鎔（右5） 、總顧問副計畫主持人陳賢忠（右2）。

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