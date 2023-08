住「鐵棺材」70年！他成「活死人」仍不放棄　求學戀愛色色全都做

▲美國一名77歲老翁,是目前全球僅存仍靠「鐵肺」維生的小兒麻痺患者。(翻自usnews.com)

小兒麻痺症(polio)一度在美國1950年代盛行,之後經過疫苗研發與醫學科技的進步之下,現在幾乎在美國已經絕跡。不過現年77歲的亞歷山大(Paul Alexander),就是當年的患者之一,最特殊的是,亞歷山大罹患小兒麻痺症後,幾乎是全身癱瘓,無法自行呼吸,他必須住在一個特殊的醫療器材「鐵肺」(iron lung)裡,而且這一住就是70年,直到現在他都還在住。

住在美國德州的亞歷山大,目前是被金氏世界紀錄認證,住在「鐵肺」裡最久的人,也是全球碩果僅存還仰賴「鐵肺」機器的人物。亞歷山大在6歲時不幸感染小兒麻痺症,他的脊髓受到嚴重感染,從此讓他的人生變調。原本的他是一名活潑好動的男生,但染病後,讓他的身體逐漸麻痺,全身只剩下頭部可以活動。不僅如此,他的肺部也逐漸萎縮,無法自主呼吸,因此必須住在長約2.1公尺的「鐵肺」裡,來維持他的呼吸。

在1950年代當時有很多美國小朋友感染此症狀,都被迫住進「鐵肺」,但這也等於被宣告「死刑」,因為他們的人生再也無法自由活動,只能終身躺在「鐵肺」裡,有如一輩子躺在「鐵棺材」,成了「活死人」。亞歷山大在罹患該病後,同樣也無法自主呼吸與行動,從6歲開始就住進「鐵肺」,而且永遠只能躺著,只剩頭部可以活動。

雖然被外界認為是活死人,但亞歷山大相當堅強,他完全不放棄人生,依然持續求學,甚至以特殊就讀的方式,完成德州大學法律系的學士學位,甚至還考取律師執照。不僅如此,他還搭過飛機,也戀愛過、到教堂祈禱,甚至還去過脫衣舞俱樂部。亞歷山大甚至還自行研發「青蛙呼吸法」,讓自己可以短暫地完全脫離「鐵肺」,自己走到門口看花園,雖然只有短短3分鐘,但對他來說已經是非常大的進步。

亞歷山大在2020年出版自傳《3分鐘為了狗:我在鐵肺人生》(Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung.)厲害的是,這本書完全由亞歷山大自己親「口」寫下,他把筆綁在一個細長板子上,讓他可以用嘴巴含住操控,親自寫下每一個字。亞歷山大說,無論你的過去是什麼,無論你的來歷是什麼,或者要面臨什麼挑戰,「你真的可以做任何事,你只需要下定決心,然後給他做下去」。

