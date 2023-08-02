住「鐵棺材」70年！他成「活死人」仍不放棄　求學戀愛色色全都做

▲美國一名77歲老翁，是目前全球僅存仍靠「鐵肺」維生的小兒麻痺患者。（翻自usnews.com）

圖文／鏡週刊

小兒麻痺症（polio）一度在美國1950年代盛行，之後經過疫苗研發與醫學科技的進步之下，現在幾乎在美國已經絕跡。不過現年77歲的亞歷山大（Paul Alexander），就是當年的患者之一，最特殊的是，亞歷山大罹患小兒麻痺症後，幾乎是全身癱瘓，無法自行呼吸，他必須住在一個特殊的醫療器材「鐵肺」（iron lung）裡，而且這一住就是70年，直到現在他都還在住。

住在美國德州的亞歷山大，目前是被金氏世界紀錄認證，住在「鐵肺」裡最久的人，也是全球碩果僅存還仰賴「鐵肺」機器的人物。亞歷山大在6歲時不幸感染小兒麻痺症，他的脊髓受到嚴重感染，從此讓他的人生變調。原本的他是一名活潑好動的男生，但染病後，讓他的身體逐漸麻痺，全身只剩下頭部可以活動。不僅如此，他的肺部也逐漸萎縮，無法自主呼吸，因此必須住在長約2.1公尺的「鐵肺」裡，來維持他的呼吸。

在1950年代當時有很多美國小朋友感染此症狀，都被迫住進「鐵肺」，但這也等於被宣告「死刑」，因為他們的人生再也無法自由活動，只能終身躺在「鐵肺」裡，有如一輩子躺在「鐵棺材」，成了「活死人」。亞歷山大在罹患該病後，同樣也無法自主呼吸與行動，從6歲開始就住進「鐵肺」，而且永遠只能躺著，只剩頭部可以活動。

▲亞歷山大不放棄人生，還能吃美食。（翻自推特）

▲亞歷山大只剩頭部可以轉動。（翻自texarkanagazette.com）

▲亞歷山大住在「鐵肺」70年，也是目前住「鐵肺」最久的人。（翻自gizmodo.com）

雖然被外界認為是活死人，但亞歷山大相當堅強，他完全不放棄人生，依然持續求學，甚至以特殊就讀的方式，完成德州大學法律系的學士學位，甚至還考取律師執照。不僅如此，他還搭過飛機，也戀愛過、到教堂祈禱，甚至還去過脫衣舞俱樂部。亞歷山大甚至還自行研發「青蛙呼吸法」，讓自己可以短暫地完全脫離「鐵肺」，自己走到門口看花園，雖然只有短短3分鐘，但對他來說已經是非常大的進步。

亞歷山大在2020年出版自傳《3分鐘為了狗：我在鐵肺人生》（Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung.）厲害的是，這本書完全由亞歷山大自己親「口」寫下，他把筆綁在一個細長板子上，讓他可以用嘴巴含住操控，親自寫下每一個字。亞歷山大說，無論你的過去是什麼，無論你的來歷是什麼，或者要面臨什麼挑戰，「你真的可以做任何事，你只需要下定決心，然後給他做下去」。

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