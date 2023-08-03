卡努襲沖繩至少2死！約20萬戶停電　航班取消6.5萬人受影響

記者張靖榕／綜合外電報導

卡努颱風壟罩日本沖繩，根據日本氣象廳監測，卡努今（3日）正從沖繩縣宮古島以北海域向西移動，挾帶的風雨已在沖繩本島等地釀成災情，目前已知造成2人死亡，58人受傷，約20萬戶停電。九州電力公司則表示，鹿兒島縣近1萬戶家庭停電。

▼卡努吹襲，沖繩風雨強。（圖／路透）

A large and very strong typhoon is approaching Japan's southern prefecture of Okinawa. Officials are warning of violent winds, storm surges and high waves.https://t.co/uuP32y9tMt pic.twitter.com/6IEzY8r5gF — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 2, 2023

綜合日媒報導，截至今凌晨4時，沖繩縣已知2人死亡，其中一人為90歲老翁，因車庫倒塌被壓在鐵皮屋頂下，送醫搶救後仍不治身亡；另一人為89歲老婦，因屋內停電，試圖點亮蠟燭卻不甚引發火災，因燒燙傷嚴重送醫後不久過世。

此外，多起受傷事件傳出是多地因陸續有人被強風吹倒、路樹壓傷骨折，以及碎裂的玻璃砸傷等情況。日本氣象廳指出，卡努颱風在宮古島西北偏北200公里處海域向西北方向「緩慢移動」，久米島、宮古島及石垣島部分地區都籠罩在暴風圈內。

Massive floods due to Typhoon Khanun in Okinawa, Japan ????????



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沖繩電力公司先前表示，約有2萬戶人家停電，占全沖繩家庭的31％，而因為強風導致電力恢復工作被推遲。九州電力公司表示，鹿兒島縣有9370戶家庭停電。

交通方面，所有往返那霸機場、宮古機場、新石垣機場的航班都已取消，估計6.5萬人受到影響，3座機場及下地島機場航廈2日已全天關閉。所有往來沖繩本島與周邊島嶼的渡輪服務，以及連接宮古島、石垣島與周邊島嶼的渡輪服務，也全數取消。