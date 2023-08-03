卡努可能「迴轉」再直撲！那霸機場塞滿人　大批旅客滯留沖繩

記者張方瑀／綜合報導

中颱卡努對日本沖繩縣帶來嚴重災情，多地出現淹水、停電狀況，也有大批趁著暑假到沖繩遊玩的旅客受困飯店和機場。根據日本氣象廳發布的路線圖，卡努在1至2日晚間籠罩沖繩後，原本預計會一路向西再朝北移動，沒想到卻在4日大轉向，可能再度直撲沖繩。

▲卡努可能迴轉再直撲沖繩。（圖／翻攝自日本氣象廳）



根據日本氣象廳預估，卡努颱風4日會迴轉朝東北方前進，有可能在5日至6日間再度直撲沖繩，但屆時會下修為強颱（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於 44m/s），瞬間最大陣風在每秒50至55公尺左右。

卡努今（3日）正從沖繩縣宮古島以北海域向西移動，挾帶的風雨已在沖繩本島等地釀成災情，目前已知造成2人死亡，58人受傷，約20萬戶停電。根據《沖繩時報》報導，目前正逢暑假的沖繩旅遊旺季，來自海內外的旅客全被困在那霸機場或飯店內。

來自日本埼玉縣的一名40歲女子表示，她帶著全家一行7人來旅行，目前要等到6日才有回程座位，比預期的多停留5天。另一名來自上海的48歲男性則說，他原本會在5日離開沖繩，而這段期間原預計自駕前往北部和水族館，但現在看來計畫都泡湯了。

飯店負責人高倉直久表示，目前飯店接受新訂房且飛機停飛而取消訂房的狀況持續發生，加上許多遊客滯留當地，諮詢的人很多，現在正在設法整理和統計出空房，也開放未營業的餐廳讓旅客休息等待，「現在客房幾乎客滿，且受到颱風影響，運送備品的貨車行駛在路上可能有翻覆危險，所以目前也無法交貨。」

當地旅館協會會長平良朝敬指出，距離機場較近的飯店更加忙碌，「沖繩的各個飯店已經習慣了颱風的應對措施，但疫情後久違地迎來很多遊客，因此工作人員可能會不足。」