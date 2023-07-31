許淑華遭冒名！臉書假帳號邀加line　南投縣府報警了

▲臉書出現冒充南投縣長許淑華的假帳號，南投縣政府於官方粉專PO文提醒網友留意。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

知名社群媒體臉書（Facebook）驚傳有不肖人士使用假帳號、冒名南投縣長許淑華成立粉絲專頁，PO文指可免費贈書、分享投資心得，還邀請網友加LINE；南投縣政府表示已報警，呼籲民眾勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供個資，並認明有「藍勾勾」認證者才是真正的許淑華粉專。

縣政府表示近日接獲民眾反應，臉書上出現名為「南投縣 許淑華」的粉專，假冒許縣長之名，號稱要做公益並免費贈送投資的書籍《投資最重要的事》，還請網友加其私人LINE好友（https://line.me/ti/p/eC_oT2N_hh）以茲索取；「南投縣政府」官方粉專PO文疾呼，以上皆為冒名假帳號散布的不實訊息。

▲▼臉書出現冒充南投縣長許淑華的假帳號。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府表示已報警處理，目前該假粉專連結已移除，但在此前已有數百名網友按讚、留言，不排除已有人受騙，而LINE帳號的位址疑似在境外、尚無法封鎖，因此仍呼籲民眾勿點選可疑連結，或加入不明群組，更不能輕易提供個人資料。

▲南投縣政府強調有「藍勾勾」驗證者才是縣長許淑華的真實粉專。（圖／翻攝「許淑華」臉書粉專）

縣府提醒，許淑華本人的官方粉專「許淑華」現有27萬人追蹤，已向Meta公司申請認證，在頁面上設有「藍勾勾」圖樣，網友可以此為憑辨識，同時強調許淑華粉專「只有滿滿的南投」、「南投好吃、南投好玩、南投人情味、南投建設」，沒有投資理財，更不可能談股市。