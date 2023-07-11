中華醫大新任董事長交接　陳智文熱心社會公益捐款助學

▲中華醫大第17、18屆董事長交接典禮，在名譽董事長李榮信監交下，新任董事長陳智文（右）從卸任董事長鄭啟瑞（左）手中接下印信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學第17、18屆董事長交接典禮11日舉行，新任董事長陳智文經營事業有成，熱心參與社會公益活動，捐款成立獎學金獎掖優秀學子，具體落實企業助學的善心義舉。

交接典禮上午10時在學校的國際會議廳舉行，在名譽董事長李榮信的監交下，新任董事長陳智文從卸任董事長鄭啟瑞的手中接下印信，引導董事會繼續做校務發展的後盾，為創校邁入55年的中華醫大朝百年基業前進。

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新任董事長陳智文，淡江大學水土保持工程系畢業，現任統將建設事業有限公司董事長、得格工程股份有限公司董事長、台南市私立秀峰公記慈善會董事長。陳董事長事業經營有成，對社團和大眾服務也熱心參與，歷任台南市成功國際同濟會會長、安平大天后宮顧問。謙和又孝順的陳董事長，感念親恩，同時也響應獎勵優秀學子，去年以已逝父親陳東河的名義，成立「中華醫事科技大學榮譽董事長陳東河先生勤學獎學金」，每年提供20萬元獎學金，頒給學習表現優秀的華醫學生作為鼓勵，具體落實企業助學的善心義舉。

印信交接後，教職員代表上台向卸任與新任董事長獻花，孫逸民校長與主任秘書洪明權代表全體教職員生贈送紀念匾和紀念冊。孫逸民校長致詞感謝鄭前董事長任內對校務的支持，並讚揚新任董事長陳智文經營企業有成，熱心社會公益，特別是獎掖學子不餘遺力，期盼在他所帶領的董事會支持下，中華醫大的校務蒸蒸日上，邁向永續發展。

卸任董事長鄭啟瑞感謝全體教職員工的努力和付出，讓中華醫大的校務發展有目共睹，希望新任董事長和董事會繼續給校務做最大的支持，讓中華醫大越來越好。

新任陳智文董事長致詞感謝歷屆的董事長、校長和全體教職員工的努力，讓中華醫大校務有今天的根基，值得珍惜。陳智文董事長表示，董事會是校務發展的重要後盾，舉凡對學校的發展有幫助的，董事會將給予支持，讓校長帶領同仁放手去做。

中華醫大董事長交接典禮溫馨隆重，包括與學校合作的台南市立醫院院長蔡良敏、安南醫院院長林聖哲、奇美醫院副院長陳志成、胸腔病院副院長奚明德、家長會會長黃民杰、前校長林壽宏、全國校友總會會長盧世乾、台南市校友會常務副會長陳智勝、高雄市校友會會長林長庚等貴賓都親自到場祝賀。樂齡大學學員、樹谷文教基金會董事長董雅坋也獻上雅音美樂祝福，邀請畢業於上海音樂學院、曾擔任北京樂團首席的小提琴家俞震現場演奏小提琴，此外，學校也準備簡單的茶會聯誼，為新任董事長送上祝福，場面熱鬧溫馨。