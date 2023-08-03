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香港妹想移民台灣「當你老婆」　暈船男幫付包裹錢...險遭詐騙

▲中興警方成功阻止「假交友+國際包裹」代收詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲中興警方成功阻止「假交友+國際包裹」代收詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

李姓中年男子在網路上認識一名自稱是香港籍的女子，並宣稱要移民來台灣嫁給他，還要寄送不明的包裹給他，並請其簽收並代墊包裹費用，抵台後再找他領取包裹並支付代墊費用；李男一時「暈船」答應後，又覺得事有蹊蹺，向警方求證，員警也告知此為詐騙手法，及時避免其遭詐騙。

中興警分局中興派出所於7月29日當天晚間接獲李男報稱，在網路上認識自稱是香港女性，2人還通上電話，女子向他說計畫移民台灣，還要「當他老婆」，但要先寄送一份裝有「手鐲和玉珮」的包裹到他家，並請他先簽收、代墊4000元運費，等到來台灣時找再他領包裹並支付代墊費用。

▲中興警方成功阻止「假交友+國際包裹」代收詐騙案。（圖／記者高堂堯翻攝）

56歲的李男向警方表示他一時鬼迷心竅、允諾幫忙，後果真接獲家人告知包裹已寄到家中、須付款收件，經家人提醒，李男這時才察覺有異，並親至派出所詢問；在員警洪家偉、馬泓毅耐心地說明這類典型詐騙手法，才讓李男如夢乍醒而拒收包裹，避免血汗錢遭騙。

中興分局長侯興龍呼籲，詐騙集團常利用網路交友軟體，向不特定人士搭訕，佯稱自己長居國外，聊天一段時間後，便假稱要寄包裹給被害人，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款；民眾如遇到類似情事，一定要小心或可撥打110或165向警察機關求證，避免受騙。

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