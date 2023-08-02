大膽詐團「約住處交300萬」　投資高獲利...彰化男慘被詐120萬

▲詐騙車手落網。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

又是投資詐騙！彰化有一名中年男子看好投資高獲利，落入詐騙集團圈套，先加入「花開富貴」群組、指示他下載「和鑫」證券APP，交付3次共120萬，詐團食髓知味，要他再拿出300萬元投資，雙方約在住處前取款，被警方一舉逮獲，檢方調查後依詐欺及洗錢防制法等將罪嫌提起公訴。

這群詐團成員來自高雄、台南及屏東等地，起訴書指出，25歲張男、23歲蔡男及34歲陳男，分別加入自稱「史珍香」、「胡睿涵」、「來福」、「林經理」、「烤哥2.0」等人組成的詐騙集團。

▲受害男子300萬元差點落入手中。（圖／ETtoday資料圖）

案發在今年6月間，詐團用Line聯繫該名被害人，要他先加入「花開富貴」群組、指示他下載「和鑫」證券APP，將錢交給外派經理，就可以投資股票買賣賺大錢。被害人不疑有他，先後3次交付給「和鑫證券外派經理」30萬、38萬、52萬共120萬元投資，得知全部賠本後，才驚覺有可能被詐騙了。

詐團不死心，又對被害人獅子大開口要300萬元，這次更直接約在住處交錢，芳苑警方埋伏守候將取錢車手逮捕移送，後續張、蔡及陳等3人也被函送，3人依詐欺及洗錢防制法等將罪嫌提起公訴。