「你兒子要買房還差10萬」九旬翁險遭騙　台東警銀合力阻詐

▲大武分局至太麻里鄉農會金崙信用部頒發感謝狀，感謝行員及時通報警方到場攔阻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣太麻里鄉金崙村一鄒姓獨居老人，日前接獲一匿名女子來電，聲稱受鄒翁兒子所託，告知鄒翁兒子因購買房屋尚缺資金新台幣10萬元，請立即至附近金融機構提領現金後聯繫交付。

聽聞兒子急需現金購屋，鄒翁心急如焚，遂立即至附近太麻里鄉農會金崙信用部欲提領現金，行員見鄒翁舉止異常，經聯繫鄒翁親人查證疑似遭騙後，隨即通知警方到場協助阻詐。經員警到場苦口婆心規勸，鄒翁提款之意仍甚為堅決，後再向其講解多個案例，鄒翁方才意識到遭騙放棄提領。

大武分局日前針對金融機構匯款強化防治，由分局長親自至轄區內農會、郵局等金融機構宣導，強化與金融機構行員聯繫之警銀合作，指導第一線與民眾接觸的行員、經理，針對臨櫃匯款詐騙案件特徵落實關懷提問工作，將金融機構加入反詐騙第一道防線，及時攔阻降低民眾財產損失。大武分局於2日特地至太麻里鄉農會金崙信用部頒發感謝狀，感謝行員及時通報警方到場攔阻。

大武分局特別提醒民眾，詐騙集團常佯裝檢警單位稱民眾涉案如不配合將拘提、監管帳戶，或是假冒商家、銀行客服謊稱民眾訂單出錯而要求操作ATM，民眾若遇類似案件，必定是詐騙，請儘速至附近派出所或撥打165專線詢問，千萬別輕易相信而造成財產損失。