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社會 社會焦點 保障人權

「假摩根士丹利」高報酬詐阿北50萬　廢紙為餌警智逮車手

▲詐騙團以偽造「摩根士丹利」投顧公司收據、印章來詐騙。（圖／中壢警分局提供）

▲警方反以廢紙和玩具鈔智擒詐車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

63歲李姓男子遭詐騙集團以「投資股票」詐欺，誆稱短時間可獲高報酬，已被騙走50萬元後，又再被要求面交300萬元，警方獲報後將計就計，趁29歲邱姓詐欺車手出現向被害人取款，一臉看著夾雜廢紙、玩具鈔的300萬傻眼之際，埋伏員警當場上前逮捕，查扣作案用的手機2支、偽造的「摩根士丹利」投顧公司收據、印章、工作證等物，訊後將邱嫌依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲警方反以廢紙和玩具鈔智擒詐車手。（圖／桃園警分局提供）

▲詐騙團以偽造「摩根士丹利」投顧公司收據、印章來詐騙。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局自強派出所接獲賴姓民眾報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，誆稱短時間可獲高報酬，而且保證獲利，已經被騙走了50萬元，之後又再被要求面交300萬元。警方獲報後隨即在上月28日20時許，制定縝密查緝計畫要求賴男配合詐團要求，並以廢紙和玩具鈔反詐，並約在中壢區環中東路一帶咖啡廳內面交。

▲▼當車手從紙袋取出假鈔時當場傻眼被逮。（圖／中壢警分局提供）

▲▼當車手從紙袋取出假鈔時當場傻眼被逮。（圖／中壢警分局提供）

▲▼當車手從紙袋取出假鈔時當場傻眼被逮。（圖／中壢警分局提供）

當邱姓詐欺車手出現向被害人取款，打開紙袋一臉茫然地看著夾雜廢紙、玩具鈔的300萬元傻眼之際，埋伏員警當場上前逮捕，但邱男仍辯稱「那有騙錢」，現場除了查扣作案用的手機2支，還查扣偽造的「摩根士丹利」投顧公司收據、印章、工作證等物。訊後將邱嫌依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，本案係詐團冒用「台灣摩根士丹利證券股份有限公司」的名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。

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