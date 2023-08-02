蔡英文接見日本維新會訪問團　盼議員發揮影響力挺台加入CPTPP

▲總統蔡英文接見「日本維新會‧中華民國(台灣)友好研討會台灣訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日下午接見「日本維新會‧中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」時表示，台灣和日本是彼此重要的國際夥伴，並感謝日本多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。她期盼訪團議員能持續在日本國會發揮影響力，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），一起促進區域經濟的蓬勃發展。

蔡英文表示，「日本維新會」是台灣的重要友人，時常在日本國會為台灣發聲、奔走。這次馬場伸幸（BABA,NOBUYUKI）代表率團再次來訪，以行動展現對台灣的支持，她要表達誠摯歡迎，很高興可以跟馬場代表以及各位貴賓見面。

蔡英文指出，台灣和日本是彼此重要的國際夥伴，每當遭逢重大災害，都互相扶持，共度難關，形成「善的循環」。她特別感謝「日本維新會」，對於2018年的花蓮大地震，捐助一千萬日圓賑災，在疫情期間，日本也提供台灣420萬劑疫苗。這些情誼，都讓台灣人民感念在心。

蔡英文表示，各國疫情解封後，日本是很多台灣人民出國旅遊的首選國家；在台灣街頭，也有許多日本朋友的身影，她歡迎日本朋友多多來臺灣旅遊，持續深化彼此交流。

蔡英文也提到，這幾年來，日本多次和歐美各國，在國際場域重申台海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會支持臺灣參與「世界衛生大會」（WHA）和世界衛生組織（WHO）。包括2021年，日本參議院全場無異議表決通過，支持台灣參與WHA。

蔡英文強調，台灣會持續扮演國際社會的良善力量，除了在全球貿易及產業鏈扮演重要的角色，台灣也有能力與意願，為區域的繁榮發展做出貢獻。

蔡英文期盼，訪團的議員能持續在日本國會發揮影響力，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），一起努力促進區域經濟的蓬勃發展，推動台日關係更上一層樓。

隨後，馬場眾議員致詞時表示，蔡英文致詞時提到，台日各層面的連結越來越深化，10幾年前，日本發生311大地震時，台灣捐贈總金額超過200億日圓以上的善款，對東日本的災後重建給予許多援助。近來，由於日本沖繩首里城需要重建，台灣也捐贈5支非常珍貴的紅檜木，協助該城重建。

馬場眾議員指出，對於他灣政府與人民經常關心日本的深厚情誼，他除了要表示感謝，也相信未來，台灣與日本在安全保障、經濟、觀光等領域的交流，以及兩國人民間的往來會越來越緊密與深化。

馬場眾議員強調，「日本維新會‧中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」是一個自由參加的研討會，日本維新會的研討會之中，以國家或區域為對象的就只有臺灣。未來，也將竭盡最大心力，協助台灣在許多領域更進一步發展。

▼總統蔡英文接見「日本維新會‧中華民國(台灣)友好研討會台灣訪問團」。（圖／總統府提供）

