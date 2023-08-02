　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文接見日本維新會訪問團　盼議員發揮影響力挺台加入CPTPP

▲▼總統蔡英文接見「日本維新會‧中華民國(台灣)友好研討會台灣訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「日本維新會‧中華民國(台灣)友好研討會台灣訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日下午接見「日本維新會‧中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」時表示，台灣和日本是彼此重要的國際夥伴，並感謝日本多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。她期盼訪團議員能持續在日本國會發揮影響力，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），一起促進區域經濟的蓬勃發展。

蔡英文表示，「日本維新會」是台灣的重要友人，時常在日本國會為台灣發聲、奔走。這次馬場伸幸（BABA,NOBUYUKI）代表率團再次來訪，以行動展現對台灣的支持，她要表達誠摯歡迎，很高興可以跟馬場代表以及各位貴賓見面。

蔡英文指出，台灣和日本是彼此重要的國際夥伴，每當遭逢重大災害，都互相扶持，共度難關，形成「善的循環」。她特別感謝「日本維新會」，對於2018年的花蓮大地震，捐助一千萬日圓賑災，在疫情期間，日本也提供台灣420萬劑疫苗。這些情誼，都讓台灣人民感念在心。

蔡英文表示，各國疫情解封後，日本是很多台灣人民出國旅遊的首選國家；在台灣街頭，也有許多日本朋友的身影，她歡迎日本朋友多多來臺灣旅遊，持續深化彼此交流。

蔡英文也提到，這幾年來，日本多次和歐美各國，在國際場域重申台海和平穩定的重要性，並呼籲國際社會支持臺灣參與「世界衛生大會」（WHA）和世界衛生組織（WHO）。包括2021年，日本參議院全場無異議表決通過，支持台灣參與WHA。

蔡英文強調，台灣會持續扮演國際社會的良善力量，除了在全球貿易及產業鏈扮演重要的角色，台灣也有能力與意願，為區域的繁榮發展做出貢獻。

蔡英文期盼，訪團的議員能持續在日本國會發揮影響力，支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），一起努力促進區域經濟的蓬勃發展，推動台日關係更上一層樓。

隨後，馬場眾議員致詞時表示，蔡英文致詞時提到，台日各層面的連結越來越深化，10幾年前，日本發生311大地震時，台灣捐贈總金額超過200億日圓以上的善款，對東日本的災後重建給予許多援助。近來，由於日本沖繩首里城需要重建，台灣也捐贈5支非常珍貴的紅檜木，協助該城重建。

馬場眾議員指出，對於他灣政府與人民經常關心日本的深厚情誼，他除了要表示感謝，也相信未來，台灣與日本在安全保障、經濟、觀光等領域的交流，以及兩國人民間的往來會越來越緊密與深化。

馬場眾議員強調，「日本維新會‧中華民國（台灣）友好研討會台灣訪問團」是一個自由參加的研討會，日本維新會的研討會之中，以國家或區域為對象的就只有臺灣。未來，也將竭盡最大心力，協助台灣在許多領域更進一步發展。

▼總統蔡英文接見「日本維新會‧中華民國(台灣)友好研討會台灣訪問團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見「日本維新會‧中華民國(台灣)友好研討會台灣訪問團」。（圖／總統府提供）

ET快訊
快訊／中華18比0扣倒澳洲全勝闖複賽
網友想放「颱風假」洗版蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人
快訊／台南宣布明正常上班課　全台颱風假一覽
NONO交保「受害人沒得一句道歉」！　小紅老師再發聲
快訊／北市20:00要關水門　還有3797輛汽機車未移
快訊／屏東、嘉義等8縣市明正常上班課
獨／NONO交保　吳宗憲說重話！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網友想放「颱風假」洗板蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人

卡努逼近！國軍預置492人待命　AAV7兩棲突擊車等已進駐林口、蘇澳

蔡英文接見日本維新會訪問團　盼議員發揮影響力挺台加入CPTPP

林金結有來！侯友宜返台10多名藍雙北民代接機　談話突遇陳抗好尷尬

還原「前鎮漁港改建」始末　漁業大佬氣罵：漁民招誰惹誰了？

前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

幕後／賴清德過境美「不失分就是得分」　涉外人士評3場合表現最關鍵

曝訪日氣氛不同！台海危機已成主軸　侯友宜：我會做到讓台海安定

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

萌汪出門見下雨「皺眉心碎」　緊靠爸懷裡...他笑：好可憐

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

網友想放「颱風假」洗板蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人

卡努逼近！國軍預置492人待命　AAV7兩棲突擊車等已進駐林口、蘇澳

蔡英文接見日本維新會訪問團　盼議員發揮影響力挺台加入CPTPP

林金結有來！侯友宜返台10多名藍雙北民代接機　談話突遇陳抗好尷尬

還原「前鎮漁港改建」始末　漁業大佬氣罵：漁民招誰惹誰了？

前瞻81億改建前鎮漁港掀口水戰　高市議長：嘴臭的人都有意見　

公孫孟當面向蔡英文透露　「法國高層常說跟台灣合作非常開心」

藍白批前瞻計畫「獨厚高雄」　高雄人都怒了

幕後／賴清德過境美「不失分就是得分」　涉外人士評3場合表現最關鍵

曝訪日氣氛不同！台海危機已成主軸　侯友宜：我會做到讓台海安定

卡努陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定曝

王勝偉骨裂慶幸不必開刀　幫忙分擔范國宸壓力

U12／羅宇彥滿貫砲　中華18比0扣倒澳洲全勝闖複賽

范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」

華航暑期公益籃球營　鼓勵熱血學童勇敢追夢

高雄太猛了！電影節片單超狂　「囚禁交媾」過激片被封：影史最骯髒

藍正龍「疏於陪伴」忙工作　對家人虧欠：做得太少

不斷更新／全台3日颱風假一覽！台南市正常上班上課

網友想放「颱風假」洗板蔣萬安臉書：您是我看過最帥的男人

麗珠遭控職場霸凌「歧視黑人舞者」！　強迫看成人表演…形象翻車

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

中颱卡努逼近會放颱風假？　新北副市長：北北基桃最快今晚8時宣布

基北北桃有機會放假　張善政：雨量不小

快訊／北市水門下午4時只出不進

柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

陸軍航特部中校涉共諜案遭羈押禁見　國防部嚴厲譴責：痛心

獨／工商界挺侯友宜後援會　「名譽總會長」名單驚見郭台銘胞弟

蘇貞昌嗆「吃魚還不准修漁港」　游淑慧：價比價就知道誰是凱子

漢光演習「玻璃當掩體」挨轟　憲兵回應了

陳其邁曝81億改造前鎮漁港決策過程

ET民調／郭台銘參戰「柯文哲掉7.2個百分點」　四腳督保送賴清德

賴清德給年輕人的一封信　在意台灣怎麼被世界看待

颱風卡努逼近！侯友宜在日本穿上「紅背心」

黃智賢酸：謝典林才是小刀　心狠又精準

ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍鐵票歸隊獲72.8％支持

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

全台3日停班停課一覽！台南等9縣市宣布了

卡努進逼！沿海風力可能達放假標準

快訊／NONO捲性侵風暴！移送北檢不發一語

快訊／今17:30發布陸上警報

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

遊戲網石公司突下市　散戶冒雨赴士檢提告

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面