林金結有來！侯友宜返台10多名藍雙北民代接機　談話突遇陳抗好尷尬

▲國民黨總統參選人侯友宜在松機與支持者握手致意。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（2日）結束為期三天的訪日行，於下午近5時許搭機返抵松山機場。在侯友宜落地前，十數名國民黨台北、新北市議員，及數十位「挺侯」的里長與支持者就已等待迎接；而當侯步出後，隨即與他們握手致意。只是尷尬的是，當侯友宜在入境大廳發表談話期間，新北市春秋墓園自救會的成員突闖入陳抗，一度造成混亂。

侯友宜7月31日起率團訪問日本，期間見了日本前首相麻生太郎、被視為「安倍接班人」的自民黨政調會長萩生田光一等人，並於8月2日下午近5時許搭機返抵松山機場。在侯友宜落地前，十數名國民黨台北、新北市議員，及數十位「挺侯」的里長與支持者陸續到場等待迎接，現場有人準備花束、各類挺侯標語，包含「侯總統加油」、「總統選友宜 世界厚友誼」、「支持友宜 絕不動搖」、「全心全意 支持友宜」等。

▲新北市春秋墓園自救會現身松機陳抗。（圖／記者林敬旻攝）

當侯友宜步出自動門，國民黨新北市議員站兩側歡迎，現場更傳出陣陣「侯友宜凍蒜」的聲音，響徹入境大廳，接著侯隨即被人群簇擁包圍，但仍花費約兩分鐘跟支持者握手致意。不過尷尬的是，當侯友宜發表談話時，新北市春秋墓園自救會突發聲抗議，挺侯民眾旋即以更大音量喊「侯友宜凍蒜」，只是沒想到不久後該自救會一名成員突闖入，造成現場一度混亂。





▲多名國民黨籍議員到場接機。（圖／記者林敬旻攝）

據記者觀察，迎接侯友宜的國民黨民代有，台北市王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、張斯綱、王欣儀、應曉薇，新北市羅明才、楊春妹、蔡健棠、連斐璠、金瑞龍、葉元之、陳偉杰、洪佳君、宋明宗、蔡淑君、黃心華、戴湘瑩、陳鴻源、林國春、 白珮茹、王威元，以及日前因跟鴻海創辦人郭台銘同台而被口頭警告的林金結。另外，國民黨文傳會主委林寬裕、台北市黨部主委黃呂錦茹、新北市黨部主委黃志雄亦到場。

▲林金結到松山機場接機。（圖／記者林敬旻攝）

對於是否被北市黨部點名要參加接機侯友宜的活動，徐巧芯受訪表示，「有」，但媒體的報導有點誤會，昨天北市黨部約晚間7時告知她有接機活動，但因為她昨天工作忙，所以晚間10時都未回覆，中間黃呂錦茹曾打給她，「後來有回電」。黃呂錦茹說希望他們可以接機，而她則表示「好啊，好啊，我們今天本來看到通知就會來」。

徐巧芯說，她的態度是，小雞有被通知到活動，希望他們出席的話，她一定會全力以赴配合；如果母雞有需要幫忙或市黨部有交待，她作為國民黨提名人，一定會全力以赴，所以確實昨天有跟黃呂錦茹通話。

媒體則詢問張斯綱，是否北市黨部有要求曾跟郭台銘同台的幾位立委參選人，今天一定要到場接機？張回應，「我沒有接到這樣的電話，那我也覺得這樣的傳聞十分有趣」，侯友宜在日本的訪問蠻成功的，所以今天自己時間OK，就來機場見侯，所以他沒有收到任何的電話跟壓力。

張斯綱也透露，北市黨部有發簡訊或LINE，希望大家有空就可以到場，並不是強制性的要求。

▼支持者熱情接機。（圖／記者林敬旻攝）