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大馬路旁驚見「2家墳」！下秒兒子整張臉綠了　朋友曝1事超毛

▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

這是什麼狀況？一名女網友透露，幾年前帶著小孩去看花燈，在路上發現2座很大的家墳，兒子當時忍不住一直盯著看，結果之後整張臉竟變成綠色。她將此事告訴住在附近的朋友，不過對方卻說從來沒看過她所說的家墳，讓她頓時傻眼，所幸後來帶兒子到廟裡拜拜，終於恢復正常。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，幾年前帶著小孩去看花燈，途中經過2座家墳，因為尺寸很驚人，讓她留下深刻印象，也在心裡想著「大馬路邊怎麼會有這麼大的墳呀！」由於就位在某戶人家門口，因此她猜想應是該戶人家的祖先。等回過神後，她發現兒子也盯著人家的家墳，於是急忙將孩子帶走，也沒有將此事放在心上，就到附近的朋友家作客。

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沒想到眾人聊到一半，老公突然發現兒子的臉整個變成綠色的，她轉過去看也被該情景嚇到，「怎麼變浩克？」猜想可能和剛剛遇到的那2座家墳有關，於是和朋友說「妳家附近有2座很大的墳耶」，不過對方卻一頭霧水，且家人也完全沒有印象，讓她相當納悶。

所幸隔天一早帶兒子到廟裡拜拜，對方的臉色馬上恢復正常，讓她放心不少。不過對於那2座家墳，因為她後續沒有回去確認，也不知道是否還留在原地，但後續看Google街景圖，已經找不到那2座墳墓。

不少網友看到後紛紛表示，「好恐怖喔」、「可能那兩座墳以前是真的存在，後來遷移，你們有緣看到，只是變浩克怪怪的」、「夭壽骨，直接沖煞到」、「沒有看到墳？！難道是特意顯像給你們看？」「突然想到，真的別一直盯著看，否則容易出問題」。

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