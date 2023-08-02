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開車送兒子上大學　半路驚覺「他不在車上」！全家人停路邊笑翻

▲▼一家人開2台車送小孩到外地上大學，卻把他忘在高速公路休息區。（圖／翻攝自TikTok）

▲一家人開車送小孩到外地上大學，卻把他忘在高速公路休息站。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

許多家長會開車載孩子到外地讀大學。馬來西亞有一家人日前就開著2輛車，載小兒子前往彭亨州關丹市（Kuantan）一所大學報到，途中卻把他忘在公路休息站就出發，完全沒人發現他不在車上。搞笑影片在TikTok上累計280萬次瀏覽、21萬按讚數，有網友笑說，居然忘掉了「最重要的人」。

@keyrolahcong

nk pergi hantar adik, adik plk tertinggal kt rnr 

♬ Funny Song - Cavendish Music

根據星洲網、新海峽時報報導，TikTok用戶@keyrolahcong上傳影片表示，「在送我們最小的弟弟去馬來西亞國際伊斯蘭大學甘孟校區註冊的路上，突然間，我媽媽把車停靠路邊，說我弟弟不小心在休息站被落下了。」影片中可見，2輛分別為綠色和紅色的自小客車停靠在東海岸2號公路，一家人站在路邊等人。

▲▼一家人開2台車送小孩到外地上大學，卻把他忘在高速公路休息區。（圖／翻攝自TikTok）

▲兩輛車上都沒人發現「主角」不見，經過一番波折，兒子才終於和家人重新會合。（圖／翻攝自TikTok）

這家人來自登嘉樓州馬江（Marang），當天準備前往關丹市途中路過基惹休息站，全家人都下車上廁所，但小兒子當時沒有立刻下車，加上他平時就沉默寡言，比起聊天更愛滑手機，家人們理所當然地以為他一直都待在車上，等到車子出發開了大約1公里後，兒子才打電話給媽媽說「我被留在休息站」。

由於無法掉頭回去，他們讓少年設法請休息站的任何一個人載他一程，幸好有一名和這家人同時停留在休息站的駕駛還在那裡，順便載著少年和家人會合。當大家看到小兒子下車時全都忍不住笑了出來，媽媽也向好心駕駛鞠躬道謝。原PO表示，「這是一次教訓，下次一定要仔細確認乘客都到了再開車。」

影片下方有網友留言笑說，「最重要的人不小心被拋下了」、「那就請他媽媽代替兒子報到好了」、「沒想過這種事情也會發生在成年人身上」。還有人表示，這個兒子在還沒上大學前，就會因為這個影片在學校爆紅。

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