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美18歲嫩媽找殺手　願花9.3萬「殺掉3歲兒」只盼和交往對象復合

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州18歲女子佩茲（Jazmin Paez）是3歲孩子的母親，然而她卻透過網路想雇用殺手，願意付3000美元（約新台幣9.3萬元）殺害親生兒子，期待已經分手的交往對象能和她復合。

綜合福斯新聞、CNN報導，佩茲使用假名在網站rentahitman.com發送謀殺3歲兒子的訊息，並提供孩子的照片及確切位置，指名殺手要在20日前完成任務。依據她在網站填寫的表格，她稱想要雇用殺手處理事情，要求盡快把兒子帶走，越遠越好，或直接殺掉。

其實這是個偽裝成可雇用殺手的網站，網站收到要求後，把消息轉給警方。網站所有者英尼斯（Robert Innes）透露，其實網站每天都會收到數百封類似的要求，但這次的情況太過真實，起初邁阿密戴德警局還不相信此事。不過最終一名人員介入調查後，才發現佩茲是真的想把親生兒子殺掉。

佩茲已於18日晚間被逮捕，被指控一級教唆謀殺罪等。佩茲母親表示，佩茲早在5月就搬離家中，每天都會打電話過來和她的3歲兒子說話，至於網站上留的電話確實是佩茲的聯繫方式。

佩茲落網接受訊問後承認想雇用殺手殺害兒子，並告訴警方，因為她的交往對象不喜歡她有兒子並為此分手。佩茲以為，若雇用殺手殺掉兒子，兩人之間的關係就能重新開始。

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