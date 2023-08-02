中颱卡努逼近台灣！　林業署多處森林遊樂區預警休園

▲中颱卡努逼近，太平山森林遊樂區今天下午4時起休園。（圖／林業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

中颱「卡努」持續接近台灣，中央氣象局預計今天17:30發布陸上颱風警報，北台灣風雨越晚越明顯，明日雨勢更加劇。農委會林業署所轄太平山森林遊樂區從今天下午4時起預警性休園，新竹和台中分署轄管多處森林遊樂區與自然步道，明天也暫停開放。林業署呼籲民眾颱風影響期間，避免從事山域活動。

林業署新竹分署表示，考量山區天候、聯外道路狀況及遊客旅遊安全，包括內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧國家森林遊樂區及烏來台車，明天休園、停駛，自然步道也暫停開放。

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林業署台中分署轄內大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區也從明天中午12時起預警性休園。

林業署指出，因天氣狀況多變，為保障遊客安全，在中央氣象局發布相關警報後，林業署所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、自然教育中心、生態教育館與林業文化園區、林業鐵路，將依氣象情資與場域現況需要實施休園措施。提醒民眾避免從事山域活動，已在山上活動的民眾，請於安全無虞情形下儘速下山。

林業署並指出，位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道將同步封閉，所轄各自然保護區域的進入許可也會取消，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開休園資訊。

有關國家森林遊樂區等場域的最新開休園資訊，可透過林業署全球資訊網及林業署台灣山林悠遊網查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。