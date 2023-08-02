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卡努颱風遇年度大潮！　第十河局：淡水河低窪地區慎防淹水

▲卡努颱風遇上年度大潮加成影響 第十河局籲加強警戒慎防淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲員山子水門操作整備。（圖／水利署第十河川局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局於1日20時30分發布卡努颱風警報，可能侵襲台灣北部地區，第十河川局完成各項防汛工作盤點，積極整備。局長陳健豐表示，卡努颱風即將來襲，預報資料顯示淡水河流域降雨主要發生於3、4日兩天，尖峰降雨可能發生於3日午前，近日適逢年度大潮，淡水河沿岸低窪地區應慎防淹水。

陳健豐表示，河川局自1日起已開始全面檢查各項重點工程，並就高風險地區及員山子分洪設施加強整備，「淡水河流域水情中心」已於1日20時30分三級開設，即時監控水情並提供相關單位水情通報，同仁已隨時保持待命，並與水庫及地方政府等單位，保持密切連繫協調，同時也通知轄區防汛護水志工服務隊隊員待命，並於颱風期間啟動巡查機制及外出巡視水情與災情等，並及時通報本局，或於災害現場協助指揮疏散撤離作業。

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▲卡努颱風遇上年度大潮加成影響 第十河局籲加強警戒慎防淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲淡江大橋及其連絡道路新建工程破堤查核。

第十河川局強調，適逢大潮，沿岸地勢較低窪的地區都可能受到影響，下游地區更要慎防颱風暴潮與上游洪水加成影響；依目前預報颱風路徑，有可能達到淡水河系橫移門關閉條件，員山子亦可能分洪，上游石門及翡翠水庫蓄水率高，隨時可能進行調節性放水，屆時地方政府可能管制高灘地人車，或發布疏散門只出不進訊息，關閉高程較低橫移門。

第十河川局呼籲民眾，若有停放在河道高灘地的車輛，應密切注意橫移門關閉的訊息，途經濱海公路應注意長浪。相關訊息可至「水利署防災資訊服務網」或下載水利署行動水情APP，密切注意居家附近降雨量以及河川即時水位等防災資訊。

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