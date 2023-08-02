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卡努「暴風圈蓋台」一整天！可能被「卡住」拉長暴雨時間

▲▼如果北方高壓軸帶斷裂的太慢或不夠徹底，卡努會持續處於被高壓上下右包圍。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲如果北方高壓軸帶斷裂的太慢或不夠徹底，卡努會持續處於被高壓上下右包圍。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局針對中度颱風「卡努」發布海上警報，並於今日17:30發布陸上警報，預估明日中午到周五中午卡努的暴風圈都會涵蓋到台灣陸地，此外若是「北方高壓軸帶斷裂的太慢」，卡努就會被卡住，拉長影響台灣的時間。

氣象局預報員朱美霖表示，今日北部山區降雨持續，預計北台灣越晚雨勢越明顯，中南部山區也會增多。明日北台灣降雨更劇烈，中南部則是在入夜後受西南風影響，風雨也會增大。周五颱風逐漸北轉遠離，視颱風離開快慢，北台灣的降雨緩和時間也會有所變動，但中南部仍受西南風影響，降雨明顯。

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氣象局宣布今日17:30發布陸上警報，預估卡努暴風圈在明日中午到周五中午都會涵蓋到台灣本島陸地，各地沿海風浪大，風勢也會持續增強，北海岸、東北角、恆春半島、蘭嶼綠島留意九到十級強陣風。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，如果北方高壓軸帶斷裂的太慢或不夠徹底，卡努會持續處於被高壓上下右包圍，然後在北方的導引下慢慢往西漂，卡住的情況就會越久，同時也關乎卡努的轉向點及時間，還有影響台灣時間長短。

▼卡努颱風最新路徑預測。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風14:30警報單。（圖／氣象局）

▲▼颱風卡努1430。（圖／氣象局）

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