素食新風潮！東森購物「蔬食餐盒」新口味上市　3日電視開賣

▲東森購物推出「東森農場御膳蔬食組」，包含「松露野菇燉飯」、「三杯菇飯」、「羅漢齋」、「八寶飯」及「匈牙利燉飯」五款新口味，8/3(四)下午14:00在東森購物電視通路34台LIVE開賣。（圖／東森購物提供）

生活中心／綜合報導

近年來素食漸漸成為全球最受矚目的飲食風氣，東森購物再度推出嶄新的蔬食餐盒組合，包含松露野菇燉飯、三杯菇飯、羅漢齋、八寶飯以及匈牙利燉飯共五種口味，3日下午2點將於東森購物電視通路34台LIVE開賣，滿足素食消費者更多樣化的味蕾需求。

▲▼東森購物新推出「東森農場御膳蔬食組」，五款新口味，上圖為「松露野菇燉飯」，下圖為「八寶飯」。（圖／東森購物提供）

「東森農場御膳蔬食組」結合多種精緻蔬食料理，新推出的五款新口味，首推「松露野菇燉飯」，以香氣四溢的松露風味搭配新鮮的野菇，融合在燉煮的飯粒中，帶來濃郁的口感；「三杯菇飯」以各式香菇取代雞肉，搭配三杯醬汁，香氣撲鼻；「羅漢齋」豐富的蔬菜、豆腐和香菇，搭配獨特的羅漢醬汁，帶來健康美味的滋味；「八寶飯」八種不同的天然穀物和堅果，融合成一道營養豐富的蔬食美食；「匈牙利燉飯」香料與蔬菜的完美結合，燉煮的飯粒帶有微辣風味，口味多樣化讓消費者品嚐國際蔬食新滋味。

「東森農場天地糧莘蔬食組」五種新口味餐盒，將於8月3日(四)下午2點在東森購物電視通路34台LIVE 開賣，5款商品各3盒，東森價僅售1,290元，訂購再享東森幣50%回饋。

▲▼東森購物新推出「東森農場御膳蔬食組」，五款新口味，上圖為「三杯菇飯」，下圖為「匈牙利燉飯」。（圖／東森購物提供）

東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，是與慈濟基金會合作的共善商品，每售出一份，東森購物將捐出銷售金額的1%，用於幫助弱勢族群、推動學童教育以及協助偏鄉發展。不僅能享受素食美味，還能做公益，讓我們一起為社會付出愛心。

▲東森購物新推出「東森農場蔬食煮藝拌麵組合」，三種口味，圖為「羅漢齋」。（圖／東森購物提供）

▲東森購物與慈濟慈善事業基金會簽署「企業共善」合作協議書。（圖／記者李毓康攝）