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會勘南投垃圾！　蔡培慧：環署已核准6千萬...協助打包5萬噸

▲南投垃圾堆積問題嚴重，立委蔡培慧再爭取5萬噸打包量和6000萬經費。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲南投垃圾堆積問題嚴重，立委蔡培慧再爭取5萬噸打包量和6000萬經費。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣垃圾堆積問題棘手，截至目前累積近25萬噸垃圾未處理，立委蔡培慧屢次要求中央協助處理南投的堆置垃圾，近期再次成功向環保署爭取6000萬經費，協助打包5萬噸垃圾。

蔡培慧今日召集環保署、南投縣政府、南投市公所、竹山鎮公所及名間鄉公所等單位，至南投市、竹山鎮、名間鄉清潔隊實地現勘，關心各鄉鎮的垃圾處理進度，並了解先前所爭取的垃圾處理補助之辦理情形；蔡培慧指出，今年5月會勘時已要求環保署與南投縣府和各鄉鎮公所，研議垃圾去化措施，以利提升南投縣垃圾處理之量能，並為名間、竹山各爭取7500萬的垃圾去化經費，環保署目前已第一期核定6000萬打包費用，未來會再爭取更多經費。

▲南投垃圾堆積問題嚴重，立委蔡培慧再爭取5萬噸打包量和6000萬經費。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

環保署技監代理總隊長林左祥表示，縣府環保局於7月31日，正式向環保署提出機械分選及打包整理計畫案，待8月18日召開預審會議後，將核定相關補助經費，預計10月中旬開始打包，期盼能與縣府合作共同解決南投垃圾問題。

陳東睦表示，竹山鎮共約5萬多人口，雖積極推動垃圾減量及回收作業，但每月至少都有8百噸的垃圾，期盼未來能夠尋求長遠的解決之道，像是垃圾分選燃料化等機制，方可徹底改善垃圾堆積問題；陳翰立也認為需規劃南投自主處理垃圾問題的能力，期望地方政府與中央攜手合作。

▲南投垃圾堆積問題嚴重，立委蔡培慧再爭取5萬噸打包量和6000萬經費。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

蔡培慧說，若垃圾堆置過久，可能產生沼氣致燃，甚至水源污染；目前5萬噸外運由縣府處理，而埔里、名間、竹山堆置量較多，期望縣府優先於前期機械打包，儘速解決污染問題，並協助竹山鎮公所硬體設備改善3000萬元，讓清潔隊員有休息、盥洗空間，她會督促環保署協助。

蔡培慧一行人後續也到南投市清潔隊勘查，清潔隊長林晉毅說明南投市垃圾每日產生60噸，但每日只有10噸外運，暫置累積50噸，一年近累積2萬噸量，且南投市掩埋場與市區相近，常有異味飄入社區；蔡培慧除籲請民眾一起做好垃圾分類，也強調惟有中央及縣府通力合作，短期增加外運量能、協助打包暫置垃圾，朝向機械分選燃料化，最重要的是建立南投的垃圾自主處理設施，才有機會解決長期以來的垃圾堆積問題。

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