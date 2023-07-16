台泥 DAKA 創造三贏！花蓮年節省垃圾處理費近5千萬　減碳4萬噸

▲台泥和平廠再生資源利用中心將廢棄物替代部分原料與生煤，預計每年減少4萬噸碳排放量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為了解決轄內垃圾問題，以「促進民間參與公共建設法」結合民間機構台灣水泥股份有限公司，於台泥和平廠內興建再生資源利用中心（含一座氣化爐），以既有水泥窯系統協同處理廢棄物，將廢棄物資源化替代水泥窯部分原料與生煤，有效節省能源及資源，預計每年減少4萬噸碳排放量，達到廢棄物循環再利用之永續發展。

花蓮縣去年每日產出垃圾量約為174噸，除部分鄉鎮有垃圾掩埋場外，以往大多數是轉運到宜蘭利澤焚化爐處理，未來再生資源利用中心（含一座氣化爐），結合既有水泥窯系統協同處理廢棄物，因水泥旋窯的高溫高於一般焚化爐不會產生戴奧辛，同時垃圾氣化後的熱能可以提供水 泥窯使用、以及垃圾焚燒後所產生的飛灰及底渣，也可做為水泥替代原料循環再使用，達到減煤、減碳的效益，每年可節省垃圾處理費支出約1,806萬元。另本案之推動不僅縮短運輸距離，且無須支付飛灰與底渣之清運費用，每年 可節省轉（清）運費約3,011萬元，預計每年可節省經費支出約4,817萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣政府與台泥公司攜手合作，在處理棘手的垃圾問題的同時，也協助在地發展觀光及提高就業機會，未來台泥公司也將規劃多種寓教於樂的生態體驗館及生態教育場域， 並成立環保專線、於 DAKA 園區設置空氣品質監測數據電子看板，將空氣品質監測數據即時告知村民，回覆民眾對於本案的相關疑慮。

對於地方回饋機制，環保局研擬自治條例，並尊重地方部落自主精神，協助地方建設、社會福利與永續發展以及另規劃政府監督管理之行政庶務等運用，修訂「花蓮縣區域性垃圾處理場（廠）營運階段提供 回饋金自治條例（草案）」，並將該自治條例之提案送至花蓮 縣議會審議，但經花蓮縣議會第20屆第3次臨時大會程序會通知退回再議，環保局會將以回饋睦鄰的原則，研議重新擬訂自治條例，儘速重新提送，讓民眾更加安心，把對民眾生活的影響降到最低，才能締造政府、企業與民眾「三贏」的局面。