隨便丟棄垃圾惹議　官方：不要讓獨庫公路變成垃圾場

▲新疆獨庫公路又遭亂丟垃圾。工作人員表示，已在當地增設垃圾桶及清潔次數。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸網友近日在社群平台上發文稱，自駕旅行經過新疆維吾爾自治區獨庫公路時，發現路邊丟棄塑膠袋、塑膠瓶等垃圾，破壞原本美麗的風景。對於亂丟垃圾一事，當地工作人員回應稱，已經增設垃圾桶的數量以及清潔次數，和前兩年相比，今（2023）年的垃圾少多了。

去（2022）年7月，《澎湃新聞》曾報導，新疆獨庫公路遊客激增，垃圾問題引發關注，據當地居民介紹，遊客造成污染的情況很普遍，當地人會自動自發清理，政府也會要求居民把家附近的垃圾清理乾淨。

當時，新疆文旅廳發文倡議，請不要讓獨庫公路變成垃圾場。同時指出自駕熱門的獨庫公路、熱門景點瓊庫什台村等地，都被遊客遺留的垃圾掩蓋了原有的風景。同時，新疆文旅廳呼籲，請自駕遊客隨車攜帶垃圾袋，將垃圾投放到沿途的垃圾桶。

工作人員表示，獨庫公路沿線會有遊客丟棄垃圾，但和前兩年相比，今年的垃圾少多了。

巴音布魯克鎮政府的一名工作人員提到，由於獨庫公路路途較長，一些遊客會隨手丟垃圾，沿途都有劃分責任區，包括停車區域在內的責任區都會有工作人員定期清掃，除此之外，隨著遊客增加，當地也在路邊設置環保廁所等設施，同時也增加不少垃圾桶。