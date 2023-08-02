▲侯友宜與麻生太郎見面 。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／東京報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日與日本前首相麻生太郎見面，今（2日）下午他在臉書上透露他與麻生太郎見面，提到兩人雖然分屬不同世代，但他們同樣都關心一件事，就是台海情勢。侯友宜更向麻生太郎表示，「我會用我的生命，守護台灣，至死不渝」。

侯友宜在臉書提到，昨天下午第一次拜會了日本執政黨自民黨總部，先後會見了兩位對於日本政局及台日關係影響力甚鉅的領導者，一位是自民黨政務調查會長、被視為未來首相熱門人選的萩生田光一，另一位就是國人很熟悉的前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎。

侯友宜說，雖然分屬不同世代，但他們同樣都關心一件事，就是台海情勢。這也是他這次訪問日本，日本政界、媒體最常問他的問題，身為總統參選人，他很清楚地向日本朋友說明，一， 讓台灣避免戰爭，追求和平，並且堅持中華民國的民主自由，是最重要的責任。

二、持續強化國防軍備，有效提昇台灣的自我防衛能力。三、兩岸要有對話，才能避免衝突，只有台海安定，台灣安全，日本才能安心。

侯友宜也說，會談中，有一句話讓他印象深刻，「作為一個領導者，堅持到底的決心，是很重要的！」他的回答是，「我會用我的生命，守護台灣，至死不渝」。

▲▼侯友宜拜會日本自民黨，與未來首相熱門人選萩生田光一會晤。（圖／翻攝侯友宜臉書，下同）