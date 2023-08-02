50嵐以前最貴「現在最便宜」　網推爆！這杯神秘配方：永遠好喝

▲ 飲料店競爭激烈，50嵐依舊屹立不搖。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

即便黑馬不斷竄出，50嵐總能穩坐手搖飲寶座！一名妹子說，50嵐雖然不會有一窩蜂的人潮，但櫃檯總會有客人點餐，「人數可能不多，但就是穩定！」另一名網友也直言，可惜很多店家為了出新品，連基本純茶都超難喝，「如果不知道喝什麼，50嵐隨便點都沒問題！」

一名妹子在PTT發起「50嵐飲料能維持人氣不墜的關鍵為何」的話題，她直言，相較其他愛炒短線的飲料店，50嵐屬於細水長流型，短時間不會有一窩蜂人擠爆在店門口，但櫃檯前總有客人上門，「人數可能不多，但就是穩定！」

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對此，飲料控認為品質穩定就是最大關鍵，且價格能被接受，「四處都有+穩定品質」、「手搖杯越來越貴，50嵐算平價了」、「品質穩 +速度快，純茶才是主要獲利」、「穩，喝起來跟20年前沒什麼變」、「加盟也不是隨便都能加，同地區也不會同時存在多家互搶」、「從最貴快變最便宜了」、「品質控管，最簡單也最困難」。

其中許多人最推1飲品無敵，「招牌珍波椰經典不敗又不貴吧」、「四季春加珍波椰，無敵的吧」、「1號神秘配方，就是比其他飲料店好喝」、「1號穩定好喝而且沒啥漲價」、「四季春+珍波椰第一名」。

另有網友回文分析，50嵐的紅茶一直不錯喝，比起其他店家總愛推出特殊飲品，加一堆奇怪的料，「就是不肯用心好好把基本的茶飲給做好」，甚至紅茶、綠茶2個基本品項，「還是有很多店他X的可以做得難喝。」

對此，該網友也直呼，50嵐雖說沒有譁眾取寵的商品，但也不太會點到雷的飲料，「紅茶、四季春都很好喝，如果不知道喝什麼，50嵐隨便點都沒問題，其他的喔...算了吧！」

▼網友大推品質穩定就是王道。（圖／翻攝PTT）

