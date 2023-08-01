1家3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員周君綾接獲通報，和美鎮有一對蕭姓夫妻租屋擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，育有一名5歲過動身障兒，原本就有糖尿病的丈夫，又因工作受傷演變成蜂窩性組織炎休克，進醫院開刀，而忙著照顧丈夫的黃婦，也因罹患口腔癌第四期病情加遽，今天中午住院化療，一家生活陷入困頓，亟待援助。

▲彰化癌末婦一家3人租4坪大房間。（圖／議員周君綾提供，以下同）

▲彰化癌末婦房間內堆滿回收物。

周君綾表示，這對蕭姓夫妻是她長期關懷戶，2年多前從福興鄉搬到和美鎮，每個月花3000元租屋在頭前里一棟鐵皮貨櫃屋內，今年3月鐵皮屋內有租戶曾發生殺人事件，她多次前往慰問時，發現住處約4坪大，鐵皮屋內分租給10多戶大多是獨居老人或是弱勢邊緣戶，廁所也是共用，一家3人住在此處，內部堆滿回收物品，僅容2張躺椅當床睡覺，環境非常複雜。

▲議員周君綾與慈善單位送社會捐款。

周君綾說，因這二個月來蕭家夫妻雙雙重病住院，蕭先生7月工作意外受傷，從小傷口開始發炎，突然休克送醫急救，在彰基加護病房住了5天，近期才轉入普通病房，又因壞死性筋膜炎要做清創手術。

蠟燭二頭燒的黃婦，在醫院為丈夫忙進忙出、又要分心兒子，根本無視自己的病情日益加重，等到志工發現黃婦的臉腫腫怪怪的、，她摸一摸臉心想「沒錢看醫生了」、「真的不能再拖」但也擔心萬一真的有事，小孩跟丈夫該怎麼辦，志工一看她的表情，立即掏腰包大家湊了幾萬元，要她先去看醫生，果真經診斷後，已經是口腔癌第四期，今天中午也住院接受化療。

周君綾說，由於蕭男與前妻生的2子已成年雖具有工作能力但失聯已久、再加上戶籍未遷出，因此無法申請低收入戶，而黃婦雖有重大傷病卡，也有醫療減免但就醫仍需自費，一家人最重要的是「救急」，向社會處通報後，昨日社工到醫院先給予慰問金1萬元、協助申請特境家庭生活扶助金42690元（預計8月底撥入帳戶）；後續以黃婦跟過動兒的兒子申請中低收，並再會連結資源協助。也將為她另尋住處居住並持續關懷，她今天上午也將社會捐款送到她手上，並盼望她能恢復健康。