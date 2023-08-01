　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1家3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員周君綾接獲通報，和美鎮有一對蕭姓夫妻租屋擠4坪大的鐵皮貨櫃屋，育有一名5歲過動身障兒，原本就有糖尿病的丈夫，又因工作受傷演變成蜂窩性組織炎休克，進醫院開刀，而忙著照顧丈夫的黃婦，也因罹患口腔癌第四期病情加遽，今天中午住院化療，一家生活陷入困頓，亟待援助。

▲彰化癌末婦一家3人租4坪大房間。（圖／議員周君綾提供）

▲彰化癌末婦一家3人租4坪大房間。（圖／議員周君綾提供，以下同）

▲彰化癌末婦一家3人租4坪大房間。（圖／議員周君綾提供）

▲彰化癌末婦房間內堆滿回收物。

周君綾表示，這對蕭姓夫妻是她長期關懷戶，2年多前從福興鄉搬到和美鎮，每個月花3000元租屋在頭前里一棟鐵皮貨櫃屋內，今年3月鐵皮屋內有租戶曾發生殺人事件，她多次前往慰問時，發現住處約4坪大，鐵皮屋內分租給10多戶大多是獨居老人或是弱勢邊緣戶，廁所也是共用，一家3人住在此處，內部堆滿回收物品，僅容2張躺椅當床睡覺，環境非常複雜。

▲彰化癌末婦一家3人租4坪大房間。（圖／議員周君綾提供）

▲議員周君綾與慈善單位送社會捐款。

周君綾說，因這二個月來蕭家夫妻雙雙重病住院，蕭先生7月工作意外受傷，從小傷口開始發炎，突然休克送醫急救，在彰基加護病房住了5天，近期才轉入普通病房，又因壞死性筋膜炎要做清創手術。

蠟燭二頭燒的黃婦，在醫院為丈夫忙進忙出、又要分心兒子，根本無視自己的病情日益加重，等到志工發現黃婦的臉腫腫怪怪的、，她摸一摸臉心想「沒錢看醫生了」、「真的不能再拖」但也擔心萬一真的有事，小孩跟丈夫該怎麼辦，志工一看她的表情，立即掏腰包大家湊了幾萬元，要她先去看醫生，果真經診斷後，已經是口腔癌第四期，今天中午也住院接受化療。

▲彰化癌末婦一家3人租4坪大房間。（圖／議員周君綾提供）

周君綾說，由於蕭男與前妻生的2子已成年雖具有工作能力但失聯已久、再加上戶籍未遷出，因此無法申請低收入戶，而黃婦雖有重大傷病卡，也有醫療減免但就醫仍需自費，一家人最重要的是「救急」，向社會處通報後，昨日社工到醫院先給予慰問金1萬元、協助申請特境家庭生活扶助金42690元（預計8月底撥入帳戶）；後續以黃婦跟過動兒的兒子申請中低收，並再會連結資源協助。也將為她另尋住處居住並持續關懷，她今天上午也將社會捐款送到她手上，並盼望她能恢復健康。

ET快訊
快訊／壽司郎撤訴！　高中生免賠6700萬日圓
女同事主動加LINE！　人夫拋棄孕妻「潤滑劑、蒙眼」摩鐵開戰
快訊／福原愛怒了！　最新聲明曝光
開幕僅1年！　廖老大旗艦店收攤
快訊／00900配息金額出爐！
夜市「每周加開1天」　攤商控鴨霸硬上
快訊／緬甸軍政府宣布「特赦」翁山蘇姬
世界最長壽男人　127歲人瑞去世！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵「流鼻涕阿呆」員警秒懂

人夫淪陷！女同事主動加賴猛撩　他拋孕妻「潤滑劑+蒙眼」戰摩鐵

新莊民宅暗藏毒品分裝場　毒蟲「水攻」員警仍被逮

淡水宮廟慘了！輕軌旁放鞭炮、滿地垃圾　遭開罰6萬元

迷戀3女同事！男狂寫情書還偷拿高根鞋「烤秋勤」　超噁過程曝

三重男屎在滾…騎樓脫褲蹲地解放！「黃金」瀉地畫面曝

獨／三重醉漢弄丟安全帽到五金行發酒瘋！遭老闆拿水果刀刺傷

宜蘭某補習班亂餵「利他能」！檢緩起訴理由曝光：負責人出於善意

1家3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵「流鼻涕阿呆」員警秒懂

人夫淪陷！女同事主動加賴猛撩　他拋孕妻「潤滑劑+蒙眼」戰摩鐵

新莊民宅暗藏毒品分裝場　毒蟲「水攻」員警仍被逮

淡水宮廟慘了！輕軌旁放鞭炮、滿地垃圾　遭開罰6萬元

迷戀3女同事！男狂寫情書還偷拿高根鞋「烤秋勤」　超噁過程曝

三重男屎在滾…騎樓脫褲蹲地解放！「黃金」瀉地畫面曝

獨／三重醉漢弄丟安全帽到五金行發酒瘋！遭老闆拿水果刀刺傷

宜蘭某補習班亂餵「利他能」！檢緩起訴理由曝光：負責人出於善意

1家3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

圖書折扣保障、鼓勵借電子書　文化部投入1億元挺出版業

雲林縣議長沈宗隆涉貪將請辭　3連霸的「他」接棒呼聲最高

嬰兒突然開始吐奶要當心！可能肥厚性幽門狹窄　醫曝辨認特徵

清空畫面曝！廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

認愛半個月！陳紫渝「曬超仙美照」感性發聲　粉絲驚：帥警好會拍

台中房市5大逆勢成長區出爐　低基期區全上榜

日壽司郎「舔瓶案」落幕！雙方調解撤訴　高中生免賠6700萬日圓

印尼女學生掉手機　一講外殼特徵「流鼻涕阿呆」員警秒懂

同事請6天喪假「突喊離職」甩鍋！釣出大批苦主：廁所會吃人

洪水圍困公寓淪孤島！住戶絕望等死「已淹到2樓」　驚悚直擊片曝

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

社會熱門新聞

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

挺刺青師私刑正義被罵翻！正義哥：為何要道歉？

綠島藍洞25歲女拍照遭大浪捲走　今宣告不治

鳳梨直播鞠躬2次　保母：他的道歉像大便

即／挨告後首現身！大牙受訪淚崩「我會加油」

重機騎士急剎重摔　滑20m撞轎車不治

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

新莊工廠陷火海　塑膠臭味蔓延

曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長倒地猝逝畫面曝

大牙高鐵廁所排隊　氣音「加油」暖哭她

機車用鏈條鎖住水溝蓋　佔停車位賤招畫面曝

獨／曾騙正妹護理師　棒棒堂EDD又詐250萬　

火辣實況主私密片外流！他「限時發車」慘了

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

更多熱門

相關新聞

水電行老闆猛頂夾娃娃機　違停嗆警「揹槍流氓」

水電行老闆猛頂夾娃娃機　違停嗆警「揹槍流氓」

新北市中和區一名熱衷夾娃娃機的男子，因想多夾取商品，用碩壯的身體猛頂，企圖搖動娃娃機，此舉引起其他顧客注意而報警。警方抵達，向其詢問狀況時，男子卻不發一語走出娃娃機店，但因機車違停紅線，遭到警方開單，男子收到罰單後，竟嗆警「揹槍的流氓」，警員將其依妨害公務帶回偵辦。

換北部糾結颱風假！暴風圈可能觸陸時間曝

換北部糾結颱風假！暴風圈可能觸陸時間曝

只因為不能賒帳　無業男闖檳榔攤砍闆娘

只因為不能賒帳　無業男闖檳榔攤砍闆娘

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

女大生樹林摔車「遭重機壓倒地」

女大生樹林摔車「遭重機壓倒地」

關鍵字：

口腔癌蜂窩性組織炎資源回收和美周君綾彰化影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

李玟靈堂突傳來「媽媽我想妳」全場潰堤哭號！

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面