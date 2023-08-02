前鎮漁港前瞻預算獲81億元　徐巧芯批：是要探勘撈哥吉拉嗎？

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

審計部29日公布前瞻預算補助，地方22個縣市共5358億元，其中高雄市獲1265億元，占總經費約四分之一。台北市議員徐巧芯1日在臉書發文透露，原本申請3000萬元的前鎮漁港，卻拿到81億元，預算足足擴編了270倍，痛批「那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？」

針對高雄前鎮漁港獲得81億元前瞻預算，徐巧芯表示，以前只聽過兒歌唱「要五毛，給一塊，你說奇怪不奇怪」，多給了兩倍，已多到可以寫成一首家喻戶曉的歌，沒想到前瞻計畫，在高雄市的前鎮漁港，原本申請3000萬元卻拿到81億元，預算足足擴編了270倍。

「不知道兒歌裡三輪車的老太太，有沒有覺得自己還是比不過總統蔡英文？」徐巧芯狠酸，高雄那個漁港到底是要抓什麼魚？是有多前瞻？是要探勘撈哥吉拉嗎？痛批「民進黨政府的預算分配被質疑濫用，最好明天撈出一隻鑲金的魚，說明一下到底前瞻在哪裡。」

不過，對於外界質疑前瞻計畫獨厚高雄，給予81億元預算整建漁港，前行政院長蘇貞昌昨日出席農業部掛牌活動時開嗆，「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」；高雄市長陳其邁也在昨晚透過臉書發文表示，區域平衡發展的台灣，才是健康的台灣，由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。