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台灣人出國最愛去哪裡？名單出爐　第二名讓人超意外

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／桃機提供）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會趁著暑假出國遊玩，印象中日本、韓國或泰國是最多人喜愛的亞洲旅遊勝地，但事實真是如此嗎？根據交通部觀光局統計，台灣人出國首選確實是日本，不過第二名不是韓國也並非泰國，而是中國大陸，截至今年6月已有將近60萬人前往，引發網友一陣討論。

一名網友在PTT發文表示，最近聽朋友說，台灣人如果要在亞洲旅遊，選擇的不是日本就是韓國或泰國，可能還會外加一個中國大陸，其他地方就比較少人會去旅遊，因為歐洲感覺花費很高昂，非洲也要花不少錢還有危險性，因此好奇如果在亞洲旅遊，「日、韓、泰、中國大陸旅遊哪個最好玩？」

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對此網友看法不一，「有錢日本、沒錢泰國」、「風景的部分大陸大勝日本」、「當然是日韓」、「首選日韓、沒錢泰越」、「我個人依序是：泰中日韓」、「算最不用動腦的沒錯」、「女生、情侶日本，單身男生泰國」、「韓國先刪掉，剩下3個都不錯，各有特色」。

而台灣人最喜歡的旅遊地點到底是哪裡？根據觀光局資料，今年1月到6月累計已有492萬人出國，其中30-39歲出國人數最多，多數台灣人的首選確實就是日本，是出國目的地第一名，短短半年已有179萬人次前往，其次則是中國大陸，共有59萬人次，第三名是韓國也有40萬人次，第四名越南和第五名的泰國都是34萬人次上下，兩者僅差約3千人。

▲▼上海陸家嘴金融貿易區,黃浦江畔,浦東,中國經濟,金融,上海東方明珠塔。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

結果曝光後讓不少網友驚訝，有人指出因為去中國大陸很方便，語言溝通不會有障礙，且風景很漂亮；也有許多人認為，可能很多人都是去工作或陸配回娘家探親，「工作也包含裡面了吧」、「出國不等於旅遊吧」、「工作、探親…大概就佔了9成」、「去工作和外配回娘家的也不少」。

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