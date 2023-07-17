6旬婦不堪家暴殺夫案　新北院國民法官參審！將成全國首件判決

▲新北地院審理季姓婦人殺夫案，可能成為全國首件國民法官參審判決。（示意圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地院採取國民法官參審程序審理季姓婦人殺夫案，今順利選出6位國民法官與4位備位國民法官，共6男4女，年齡從21歲到70歲之間分布平均，學歷涵蓋專科到碩士，職業以餐飲2人最多，還有1人退休、1人無業，10位獲選者並於今下午宣誓，將從明天（18日）起與3位職業法官共組合議庭連續審理3天，預定本周五（21日）宣判，可能成為全國首件國民法官參審的判決。

季婦殺夫案是《國民法官法》今年（2023年）元旦起施行後，新北地院第2件採取國民法官參審個案。63歲的季婦（在押）去年11月30日凌晨1點多，在新北市三重區住家趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，涉持菜刀、水果刀與木棒猛力揮刺與毆打，范男全身40多處傷口造成大出血，當場死亡。

季婦犯案後打電話報警自首認罪，到案供稱和丈夫一起經營燒臘店直到退休，2名子女已各自成家，她說丈夫生前酗酒且酒品差，每次喝醉就對她打罵，她受不了丈夫長期家暴，當天情緒崩潰、憤而行兇。

▲新北季姓婦人在三重區住處涉殺害酒醉熟睡丈夫，供稱不堪長期遭家暴，警方到場採證。（圖／資料照）

新北地檢署今年3月28日依殺人罪嫌起訴季婦，移審新北院列為國民法官參審個案，審理重點在於季婦精神鑑定結果，以及犯行有無情堪憫恕得以減刑等事由。國民法官不分正選或備位，均可在審理時調查證據、對被告及證人提問，但備位國民法官除非遞補正選，否則不能參與評議有罪無罪及量刑。

新北院今年5月抽出轄區150位國民法官候選人，今上午9點在院內國民法官專用法庭進行選任程序，有57人到場，審檢辯三方共同選出6位國民法官與4位備位國民法官，分為6男4女，21歲到30歲2人、31歲到40歲3人、41歲到50歲2人、51歲到60歲1人、61歲到70歲2人，居所地以新北院所在的土城區3人最多，其次為板橋區2人，中和、永和、新莊、樹林與蘆洲各1人。

10位獲選者除1人已退休、1人無業，其餘職業以餐飲2人最多，自由、服務、保健食品、經銷代理、裝修設計與電子各1人，學歷包括1位碩士、3位學士，高中與專科各3人與2人。10位獲選者今下午完成宣誓，明起加入合議庭連續審理3天，預定本周五（21日）下午2點半宣判。