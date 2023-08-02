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台灣過動症學童僅2%求診　黃金三角系統助孩子正常發展

▲南投縣衛生局呼籲民眾理解過動症和孩子的需要。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局呼籲民眾理解過動症和孩子的需要。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國小學童小成（化名）因罹患注意力不足過動症（簡稱ADHD），導致衝動和多動行為、注意力不佳造成學習障礙，也常影響班級上課和同學間的相處狀況，甚至引起同學排擠，小成也因上學挫折而拒學，心理上相當自卑、缺乏信心，也有自我放棄的念頭。

經班級導師說明，小成的父母將他轉介至專業醫療機構進行全面的ADHD診斷與治療：除施以藥物治療，醫師也和學校老師及父母溝通，讓他們了解孩子的狀況，提醒給予特別輔助教學及正面鼓勵，配合心理治療改變小成的負面思考方式，重新建立自信心及價值觀；目前在持續多面向的治療下，小成的生活及學業漸上軌道，也開始在其他領域展現出天賦與熱情。

▲南投縣衛生局呼籲民眾理解過動症和孩子的需要。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，ADHD是兒童期極為常見的精神疾病，台灣盛行率為7.5%至9%，但根據台灣健保資料研究顯示，只有近2%的孩子尋求診斷、1%接受完整治療；他提醒父母對疑有ADHD的孩子，需接受其許多行為並非故意，也不要認為單純是孩子天性或環境造成，應積極接受診斷，透過醫療、學校、家庭「黃金三角系統」照護，使孩子獲得最全面的支持與幫助，讓他們發現及展現出自己的潛力，在學業、社交和家庭生活中更加成功和快樂。

▲南投縣衛生局呼籲民眾理解過動症和孩子的需要。（圖／南投縣政府提供）

南投縣社區心理衛生中心提供民眾ADHD相關諮詢與心理諮商服務，若有需求可撥打（049）2202662專線，或有心理諮商需求，可洽詢該中心及13鄉鎮市衛生所提出申請，也可於南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/）首頁/便民服務/線上申請/「我要心理諮商」進行預約。

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