性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

▲被稱為「尾隨之狼」的北市蔡姓男子(中)非禮夜歸女子，到案聲稱「如果是老太婆或很醜，我就不會想」。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名有多次猥褻婦女紀錄的蔡姓男子，去年凌晨騎YouBike尾隨1位夜歸女子，涉強拉對方進暗巷壓在地上用手指性侵得逞，被害人奮力咬傷蔡男手指，加上被吵醒的鄰居出聲喝止，蔡男落荒而逃，到案認罪但辯稱患病求減刑，被害人悲嘆「台灣治安這麼好怎麼會發生這種事」。台北地院審結，認定蔡男知道自己犯罪仍真的要犯案，未受心智缺陷或精神障礙影響辨識能力，且犯行危害甚鉅，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

蔡男現年20多歲、未婚無業，他自幼患有過動症、輕度智障等疾病，看到漂亮女生就容易情不自禁，從2021年2月起，他多次跟蹤落單女性到運動中心或公園廁所，偷窺人家解手，甚至企圖撫摸性侵，被稱為「尾隨之狼」。前年(2021年)9月晚間，他在北市內湖區撲倒1位上廁所遭他偷看、急忙想逃離的年輕女子，壓在柏油路面一陣亂摸，到案被依強制猥褻罪判刑1年，上訴二審審理中。

期間蔡男於去年(2022年)1月又因偷窺女生被抓，仍沒收斂。本案發生於去年9月5日凌晨3點多，蔡男騎YouBike在北市南京東路遊蕩，見本案被害女子隻身騎腳踏車經過，趕緊上前攔下、假借問路名義搭訕，女方覺得蔡男神色不對勁，搪塞蔡男「不知道」就加速開溜。

蔡男一路尾隨，女方到家剛停好車，猝不及防遭蔡男從後勒住脖子拖進暗巷，被壓在地上還被扯斷褲子拉鍊，蔡男猴急把手伸進褲裡性侵得逞，被害人大喊救命但等不到援手，情急張口狠咬蔡男手指，蔡男痛得鬆手，此時1位被尖叫聲吵醒的鄰居從陽台目睹驚險場面，大罵「你在幹嘛！我要報警！」蔡男立馬起身狂踩YouBike逃走。

被害人渾身是傷，就醫驚魂未定，提告出庭痛陳揮不去心裡陰影，1個多月無法恢復工作，不管何處看到男生站在旁邊就沒有安全感，她悲嘆「我永遠不會忘記這件事！台灣治安這麼好怎麼會發生這種事？我不知道對台灣是否還有信任！」

▲被害人遭蔡男性侵難以平復，悲嘆「我不知道對台灣是否還有信任」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

蔡男被警方循線查獲到案送辦、羈押至今，他雖坦承犯行但辯稱因病而有衝動障礙，犯案時處於辨識行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低狀態，請求減刑。

法官審理指出，蔡男雖有多次就醫紀錄，但台北市府社會局「社會安全網個案研討會」討論結果，認為蔡男會挑選偏僻地點下手，也知道自己在犯罪，可見蔡男沒有失去控制自身衝動的能力，「而是真的要犯案」。

此外，蔡男在偵查時應訊自承對被害人的外型不是來者不拒，他看本案被害人的長相「覺得還不錯，所以才會有要性侵的念頭，如果她是老太婆或很醜，我就不會想」。

法官認定蔡男犯下本案時，未受心智缺陷或精神障礙影響辨識能力，無從減刑，且他已有類似犯罪紀錄，仍僅為滿足個人性慾就侵犯獨自夜歸女子，犯行危害程度甚鉅，依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

蔡母在前案表示無力時刻管束已成年的兒子，請求法官宣告兒子監護處分以防再犯，但蔡男當時無類似判刑前科，醫院鑑定也認為蔡男並非受病情影響而犯案，法官沒採納蔡母的請求。本案律師聲請裁定蔡男暫行安置於醫療機構、接受治療取代羈押，法官仍以不符合法律要件為由駁回。