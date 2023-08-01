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僅存「20分之1」苦撐！廖老大狂粉砸150萬加盟　1年不敢休息

記者許權毅／台中報導

廖老大連鎖茶坊今（1）日傳出旗艦店歇業，全台加盟店僅剩下20間左右。頗受好評的台中松竹店就是「20分之1」，該店黃姓加盟主相當認真，從去年9月開業至今，已經1年不敢休息，坦言自從廖老大風波後，生意掉了7成，但夏天還是能達到低標「日均200杯」，也常有老客人捧場，會繼續努力下去，至於虧損多少，老闆只說「也很苦了」。

▲▼廖老大飲料店,台中松竹店。（圖／記者許權毅攝）

▲廖老大連鎖茶坊旗艦店傳出歇業消息，全台加盟店僅剩下約20間。（圖／記者許權毅攝）

位在台中市北屯區松竹路上的廖老大加盟店，自去年9月開幕，當天廖老大本人還有來巡店，牆上的簽名清晰可見，也代表松竹店是廖老大認可的加盟店；店面前還有一個展示櫃，上頭擺滿廖老大與團隊的簽名杯子，還有許多T恤、烏龜等等，可見加盟主是不折不扣的「廖老大瘋狂粉絲」。

▲▼廖老大飲料店,台中松竹店。（圖／記者許權毅攝）

▲▼廖老大台中松竹店是僅存的加盟店之一，在網路上算是受到好評的加盟店之一。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

黃姓加盟主透露，當初包含加盟金在內，花了150萬投入加盟，一開幕後，附近的店家紛紛租出去，可見廖老大當時吸引力有多大。黃表示，生意最好時，還有請3名員工，假日還需要工讀生，否則根本無法消化大量客潮。

▲▼廖老大飲料店,台中松竹店。（圖／記者許權毅攝）

▲黃姓加盟主說，夏天還可以達到一天200杯的低標，但也只能打平。（圖／記者許權毅攝）

不過，自從發生多起廖老大風波後，生意馬上掉6、7成，一直沒有好轉，現在只靠自己經營，也完全沒有休息日。黃姓加盟主說，每天都是早上10點開到晚上9點，星期五、六更是開到晚上11點才結束，夏天一天能夠達到200杯，勉強打平收支，但冬天就很難。

▲▼廖老大飲料店,台中松竹店。（圖／記者許權毅攝）

▲黃姓加盟主拿出自己做的圖，透露還要自己想企劃，盡量推銷。（圖／記者許權毅攝）

黃姓加盟主認為，對於旗艦店結束，影響應該不大，畢竟嶺東店還有在運作，總部也有保持溝通。平時就多努力經營社群、想活動，像是父親節要到了，他還自己做圖、想優惠活動，盼能帶動生意。

記者詢問黃姓加盟主會不會想收攤？他淡淡地說，「你看對面檳榔攤都24小時營業，人家都這麼認真，目前沒有這個打算，會繼續堅持下去，不過也坦言確實「很苦了...」，希望努力能被看見。

▲▼廖老大飲料店,台中松竹店。（圖／記者許權毅攝）

▲▼廖老大飲料店,台中松竹店。（圖／記者許權毅攝）

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