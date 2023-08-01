廖老大才1年就淪時代的眼淚　同業點出3致命傷「這個最母湯」

記者游瓊華／台中報導

網紅廖老大去年跨足飲料店，創品牌「阿娘喂」在台中環中路設立200坪旗艦店。未料，今傳出旗艦店已經收攤消息，環中旗艦店月燒超過50萬元，廖老大日前看完財務報表後決定關店止血，新鮮話題頓時成為時代的眼淚。同業透露，當初業界就預估阿娘喂只能撐1年，點出三大致命傷，包括飲料品質不穩定、飲品內容無差異化，最重要的是總部管理不嚴謹，放任加盟店各做各的，是對品牌重傷害。

▲才1年就淪時代的眼淚，同業看阿娘喂點出3個致命傷。（圖／資料照片）



同業指出，廖老大阿娘喂飲料內容無差異化，細看多半是濃縮汁、粉類沖泡而成的飲品，創新度不高，也無差異化，消費者很容易嘗鮮後就放棄續購；另外，總部對於各加盟店茶品原物料品質掌握度不足，許多分店都自行到外叫貨，導致品質良莠不齊，「原本就預期一年左右。」

據悉，當初環中路旗艦店租約一個月15萬，廖老大一口氣就簽約3年，沒想到業績慘澹，許多人經常目擊直到下午門市都未開，以為早就倒店。目前廖老大茶坊連鎖全台僅剩20間左右，直營店則只僅嶺東店1間，直營店部分照常經營，加盟店則依各店狀況而定。

「阿娘喂，廖老大茶坊」從創立就話題、爭議不斷，開放加盟前先槓上台中市衛生局「選擇性辦案」，短短3週就遭到衛生局人員二度上門檢查。大舉開放加盟後，又爆發放任加盟主在騎樓違規設攤、廖老大自己在直播點名加盟店飲料難喝，以及22家前加盟主「聯手創新品牌」提告廖老大誹謗、詐欺等，一連串風波下，逼得廖老大宣布「退網」。