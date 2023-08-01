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快訊／上周登革熱再爆215例！　南投首見個案、高雄新增群聚區

▲▼疾管署疫情中心主任李佳琳副。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情續燒！疾病管制署今（1）日公布國內上周新增215例登革熱本土病例，再創單周新高。個案分布以台南市167例為最多，疫情最為嚴峻，值得注意的是，南投縣是今年首見有本土登革熱病例，另高雄市在旗津、鼓山區壽山國家自然公園步道新增群聚區。

疾病管制署今(1)日表示，依據疾管署統計，國內上周(2023年7月25日至7月31日)新增215例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市(167例)、雲林縣(33例)、高雄市(11例)、南投縣(2例)、屏東縣(1例)及臺中市(1例)，分別於臺南市永康區72例、東區41例、仁德區15例、安南區14例、北區13例、南區5例、歸仁區3例、關廟區2例、中西區及楠西區各1例，雲林縣古坑鄉30例、斗六市2例及林內鄉1例，高雄市三民區及旗津區各2例、茄萣區、前金區、梓官區、路竹區、左營區、前鎮區及苓雅區各1例，南投縣竹山鎮2例，屏東縣萬丹鄉1例及臺中市西區1例，個案年齡介於未滿10歲至80多歲，其中114例男性、101例女性，發病日介於7月6日至7月31日。

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疾管署說明，本土疫情持續升溫，今年截至7月31日累計845例本土病例，其中臺南市691例、雲林縣115例、高雄市32例、臺中市3例、屏東縣及南投縣各2例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔43%(361例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。

今年累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及臺南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆；另今年累計82例境外移入病例，感染國家分別自泰國(20例)、印尼(17例)、馬來西亞(17例)、越南(11例)、菲律賓(5例)、馬爾地夫(4例)、印度(3例)、孟加拉國(1例)、寮國(1例)、中國(1例)、緬甸(1例)及新加坡(1例)移入。

疾管署指出，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨近期仍持續上升，泰國及寮國處高點，且高於近年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過305萬例，以南美洲巴西逾237萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。

此外，疾管署於7月31日提升巴西、秘魯、玻利維亞、阿根廷及巴拉圭5國國際旅遊疫情建議等級為第一級：注意；其中巴拉圭為我國邦交國且近3個月疫情增加。請民眾前往登革熱流行地區時，落實防蚊措施，入境時有疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫。

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