花3萬2買博美狗養3個月就死了　她怒告寵物店詐欺結果出爐

▲博美狗示意圖，非當事案件。（圖／取自CC0圖庫）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子今年2月間到寵物店花了3萬2000元買了一隻博美幼犬，帶回家2個禮拜後就出現咳嗽症狀，後來過了3個月，狗狗因病過世，張女認為當初寵物店就是賣不健康的狗給她，怒告寵物店蘇姓老闆娘詐欺，但檢方認為，雙方買賣時有簽訂契約，且狗狗死亡原因很多，無法證明寵物店當初出售的幼犬有問題，因此給予不起訴處分。

檢方指出，張女今年2月2日晚間8時許，在謝姓男友的陪同下，到高雄三民區某寵物店花了3萬2000元買了一隻博美幼犬，雙方也簽訂了買賣合約，但張女把幼犬帶回家養之後，才2個禮拜就開始流鼻水，送醫後狀況沒有好轉，後來也陸續有些健康的狀況，養了快3個月後，幼犬又因腹瀉不止等症狀過世。

張女認為寵物店從一開始就賣給她不健康的小狗，所以狗兒才會那麼快就病故，因此怒告寵物店的蘇姓老闆娘詐欺。

檢方偵查時，蘇姓老闆娘喊冤說，狗狗賣出前張女就已確認過健康沒有問題，但張女卻隱瞞帶狗兒去寵物餐廳吃寵物餐的情況，但幼犬只能吃軟食，而且如果她賣的狗不健康，為何張女在博美犬過世後，又多次回到她店裡打算再買其他狗？

檢察官根據雙方簽定的買賣契約，內容有提到寵物店賣出的狗只要在24小時被檢查出罹患肺炎等疾病，即可無條件更換等價幼犬，因此認定寵物店已考量出售犬隻可能不健康的情況，而且狗兒死亡的因素很多，難以認定寵物店出售的幼犬當初就有健康問題，因此偵結處分不起訴。