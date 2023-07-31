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立訊精密19.6億股權紛爭　「女版郭台銘」挨告詐欺結果出爐

【女版郭董戰鴻海2】王來春寫下女工傳奇　鴻海前主管：離開就變大老闆

▲立訊精密董事長王來春被控詐欺案，台北地檢署處分不起訴。（資料照／翻攝微博）

記者劉昌松／台北報導

台商吳政衛指控，有女版郭台銘之稱的深圳立訊精密董事長王來春，說好先代為持股立訊約19.6億元的股權，卻在吳政衛提供相關專業服務後，翻臉不認帳，拒絕交付股權，涉嫌詐欺等罪，台北地檢署調查後認為，吳政衛無法證明雙方的確有以股權報酬作為勞務對價的約定，31日以罪嫌不足等理由，處分不起訴王來春。

王來春曾在富士康工作，後來在深圳創設立訊精密公司並擔任董事長，成為大陸蘋果供應鏈重要廠商，2023年被富比士中國選為《中國傑出商界女性100》第一名，不過王來春也因為涉嫌未經核准，「繞道」香港來台設立子公司，收購宣德科技，並涉嫌內線交易罪，遭台北地檢署起訴，目前正由法院審理中。

吳政衛曾向《中國經濟網》投訴，他曾與王來春、哥哥王來勝約定，以王來春先代持股的方式，由吳政衛提供專業勞務，協助深圳立俊在2010年完成上市，並在台灣成立辦事處或公司，吳政衛還提供所持有的香港聯滔股權轉給深圳立訊，等到2013年，深圳立訊首次公開發行限售屆期後，王來春卻拒絕移轉當初約好的深圳立訊5.336%股權(價值約新台幣19億6060萬9574元)，藉此詐得吳政衛的專業勞務。

檢察官調查時，吳政衛曾出示當初雙方簽署的「股權承諾聲明書」筆跡鑑定，顯示為王來春親簽，但王來春也透過律師提出廣東龍城司法鑑定所意見書，反指聲明書上的簽名根本不時她的字跡。

檢察官認為，其實不管這些文件到底是誰簽的，內容其實都沒有辦法證明，吳政衛提出專業勞務與取得立訊股權的對計價關係，也無法證明，雙方有講好，要透過第三人轉讓股權或過戶，因此雖然王來春始終沒有來台出庭，仍獲得不起訴處分。

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