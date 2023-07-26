黑幫賣「生基罐」詐5千萬！他暗槓180萬被毒打　向父母求救遭放生

▲竹聯幫靖安會「夏安」等人成立詐騙集團，靠販售「生基罐」詐騙5000萬元。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

綽號「夏安」的竹聯幫成員夏尉瀧，成立「仟賀公司」兜售「生基罐」，佯稱可為生者祈福求財，詐騙至少9人獲利5千萬元，結果葉姓小弟從中A走180萬元，夏男發現後，找幫眾把葉男押到山上毒打一頓，再押回家討債，葉男父母經濟吃緊放棄金援，直到葉男趁隙逃脫自首，檢警一舉破獲這個黑幫詐騙集團，台北地檢署26日起訴夏等10人。

夏尉瀧(本名隨孟澈、一度改名夏安)年僅31歲，靠著一群幫眾逞凶鬥狠，很快成為竹聯幫靖安會松山分會長，根據檢警調查，夏男從2022年2月起，指示葉岱霖成立「仟賀公司」，以生基罐有助生者改運，每8個位子就要價888萬元，再搭配存放地點、法師祈福等周邊商品，對退休或有經濟能力的長者行騙。

受害民眾會被帶到仟賀公司的據點，現場佈置得如同一般OA辦公室，不時傳出賀成交的歡呼聲，製造生基罐熱銷的假象，有公務人員因此誤信，掏出1千多萬元買了多組生基罐，換得存放憑證，以及土地謄本，以為自己和家人就已可以財運兩昇。

▲黑吃黑的小弟不堪囚禁虐打，主動報案自首，警方攻堅逮捕涉案同夥。（資料照／記者邱中岳翻攝）

但其實民眾投資的錢都被轉入指定帳戶，由葉男負責上呈給夏男，2022年10月間，葉男偷偷暗槓了180萬元後逃走，夏男發現，帶著幫眾到葉男住處，葉男的許姓同居女友受到威脅，以房租交不出來為由，聯繫上葉男，葉男轉匯房租後將單據翻拍給許女當證明，許女就根據匯款單顯示匯款ATM位於三峽某便利商店，一方面拖延葉男通話，一方面聯繫夏男等人到場將葉男拖上車。

夏男等人先是把葉男帶到台北市內湖區某鐵皮屋痛毆一頓，然後拖葉男回家，要求葉男父母幫忙還錢，但葉父做工，葉母兼差三職，實在無資力代償，葉母還說自己的飾品都被兒子偷去賣掉了，現在不想管兒子死活，要夏男隨便處置。

夏男因此再將葉男帶到台北市林森北路上，由牛埔幫提供給眾家兄弟休息的據點，再次圍毆葉男，逼葉男交錢，葉男不勘凌虐，趁隙逃出後，跑去向警方自首參與詐騙集團，並供出夏男等同夥，刑事局前往林森北路據點，當場發現具殺傷力的槍彈，由夏男簽名後查扣。

根據檢警調查，包括被騙上千萬元的公務員在內，全案至少9名受害人，被騙了5千萬元，而檢察官根據被害人所拿到的存放生基罐土地謄本，一查不是不存在的地號，就是所有權人另有其人，顯然是施詐手法，夏男對所涉詐欺等案均坦承犯行，但否認持有槍彈，推給林姓小弟。

至於黑吃黑180萬遭拘禁痛毆的葉男也坦承A走180萬元，但堅稱那是他工作付出應得的，參與毆打葉男的小弟則囂張表示，欠錢要還是「態度問題」，坦承葉男不還錢，大哥要他打人，他就打。檢察官調查後，依組織犯罪、詐欺、傷害等罪將夏尉瀧、葉岱霖等10人依法提起公訴。