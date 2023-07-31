獨／棒棒堂EDD判刑！假交往詐3女250萬　正妹護理師也曾受害

▲EDD王勁中因用假名假身分騙女網友交往又詐財，被法院判刑。（資料照／翻攝自抵制EDD臉書粉絲團、YouTube）

記者劉昌松／台北報導

前棒棒堂男孩成員王勁中(藝名EDD)，7年前才以代購演唱會門票等藉口，詐騙正妹護理師王珮珊等人挨告，後來因陸續還款獲得檢察官處分不起訴，沒想到王勁中又在2019年間，透過交友軟體用假名塑造生活富有的形象，欺騙女網友感情，然後以舅公過世等理由，向3女共詐騙250餘萬元，台北地院依詐欺罪判刑2年，另3個月得易科罰金。

王勁中過去就多次被前女友、同事指控欠錢神隱，2015年又被爆以代購江蕙、BIGBANG演唱會門票名義詐財，曾在路邊遇到民眾墜樓，立即協助施以CPR急救，被封為「人美心也美」的正妹護理師王珮珊也被騙了2萬8400元，王等3女在2015年間陸續提告，因王勁中在偵查中，陸續還錢與部分告訴人和解，台北地檢署2016年將他處分不起訴。

但王勁中之後改變詐騙手法，先在2019年3月間間，透過交友軟體Tinder，以假名「陳峻」和葉姓女子結識並交往，之後就以在大陸工作，需要投資、交貨款、舅公住院、過世等理由，詐騙葉女139萬餘元，用來支付自己的麻將賭債、買鞋錢。同年10月間，王勁中以假名「陳震」，向簡姓女網友佯稱要換匯人民幣，又騙得2萬多元。

▲「正妹護理師」王珮珊在2016年曾自po到法院控告王勁中詐欺的出庭照。（資料照／翻攝阿喵臉書）

此外，王勁中另以「王竣」的名義，和黃姓女網友交往，王佯稱家人都在加拿大，全身名牌，曾假裝在和議員溝通事情，讓黃女以為王勁中政商關係良好，多次借錢給王，後來黃女要求還錢，王勁中就會傳送拿著大把鈔票的照片，表示已經拿到錢了，但因他沒有帳戶，要再請黃女先代轉一些款項，黃女陸續被騙110萬元，後來上網搜尋才發現「王峻」並非王勁中本名，憤而提告。

案經檢察官提起公訴，法院審理期間，王勁中多次開庭遲到，被法官多次提醒後，王勁中竟然囂張回稱「遲到總比不到好」，態度傲慢，合議庭審理認為，王勁中本身債信狀況不佳，卻對外營造富有、身著名牌之外觀，且虛構真實身分，以化名方式與人交往，使告訴人3人誤信被告具有還款能力而借與款項，足認主觀上有詐欺犯意，依3個詐欺罪，共判他有期徒刑2年，另外3個月徒刑得易科罰金。可上訴。