美國女子中樂透獎金3萬元　卻因一條「罕見法律」無法領獎

▲女子中樂透後因過去曾「過度領取失業補助金」而無法領獎。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

中樂透後，基本上苦惱的只有如何隱瞞中獎消息，倒是不曾聽到有人無法領獎。但美國近期就有一名婦人表示，自己買樂透中了1000美元（折合新台幣3.15萬元）後，卻因為自己過去曾「過度領取失業補助金」，結果導致整筆獎金被失業補助金的處理單位經濟機會部（DEO）扣留。

根據《鏡報》報導指出，美國佛羅里達州一名82歲的婦人日前表示，自己買了一張樂透彩票後，幸運中得1000美元的大獎。就在他興高采烈地去申請獎金的時候，沒想到獎金並沒有如期到帳。

該名婦人仔細調查後，發現自己的獎金竟然被該州的失業補助處理單位DEO給扣留。原來，該名婦人因為在新冠肺炎疫情期間失業，所以申請了一段失業補助金，而DEO可能是因為流程疏失，多發了200美元給該名婦人。但DEO並沒有主動通知該名婦人，而是將他的銀行帳戶列為「超額支付」。所以在該名婦人申請將樂透獎金匯入帳戶時，整筆獎金就被DEO給扣留。

事後，該名婦人填寫表格申訴此事情，在等待數日後，DEO承諾會將獎金歸還給婦人，但必須要補上先前超額領取的200美元。但該名婦人表示，自己在先前曾收到相關通知，已經將200美元退回DEO。最終，該名婦人在歷經許久的等待後，終於領取到自己的獎金。

報導中也提到，佛羅里達彩票部門的公開紀錄顯示，從2022年1月至2023年1月，有9804位獎金得主曾收到「可能存在未清償債務」的警告，而其中有超過7400位得主，其警告是由DEO所發出。而有數十位樂透得主跟這位婦人一樣，都因為DEO的攔截，而無法領取到獎金。

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