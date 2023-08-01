蔣萬安怨北市前瞻分太少　她打臉：那你當年為何跳上會議桌反對

▲蔣萬安2017年反對前瞻預算。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，審計部29日公布前瞻預算共補助地方5358億元，但台北市僅獲184億元，盼中央在補助款上可公平合理。對此，民進黨立委吳思瑤1日批評，蔣萬安當年反前瞻，現在卻說前瞻分不夠，他當年帶頭進行各種敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇，而當了市長才大夢初醒，知道中央當年對地方的好！

吳思瑤直言，蔣萬安忘了嗎？2017審查前瞻建設第一期預算時，蔣萬安進行了政治生涯最激情的一場演出～跳上會議桌反對前瞻！擔任黨團副書記長時，國民黨全黨演很大，霸佔主席台、佔領議場、還接力絕食50小時，意圖讓議事空轉，就是為了反前瞻！

對於蔣萬安質疑前瞻分配，吳思瑤直言，蔣萬安忘了嗎？審查前瞻預算時，國民黨提案10421個刪減預算案，要將1089億的第一期預算大刪330億，珍貴預算硬要砍三成，就因為國民黨反前瞻！最後案海戰術被踢爆都是複製貼上的芭樂案，換了位置，換了腦袋？早知如此，何必當初？

吳思瑤批評，2017年當立委的蔣萬安，說前瞻是錢坑，中央建設地方是綁樁；2023當市長的蔣萬安，說前瞻要雨露均霑，中央地方共榮共好！事實驗證，蔣萬安確實沒有遠見、對地方發展沒有想法。作為國民黨幹部的他，帶頭進行各種敲鑼打鼓、丟水球撒麵粉的政治鬧劇，而當了市長才大夢初醒，知道中央當年對地方的好！

吳思瑤表示，自己更記得在院會徹夜表決前瞻條例的漫漫長夜，同是首都立委，與蔣萬安在院會發言台上發言辯論。蔣萬安的立論是：「中、南部蓋捷運會是蚊子建設，沒有需求也沒有效益。」

吳思瑤批評，蔣萬安把軌道建設說成是萬惡！「台北人的日常，何以是中南部人的奢望？我們不能犯了以台北思維看台灣的偏差。已享有捷運建設的台北，不能剝奪其他縣市人民享有同等大眾運輸建設的權利。

吳思瑤指出，2023的蔣萬安說要「共榮共好」，當時為何不能一起「支持前瞻，共善台灣」？凡走過必留下痕跡，這些發言及主張，立院的議事文件都清楚紀錄。爭取前瞻建設的程序很清楚，各縣市提案，中央審查，中央支持地方建設，回歸專業，該給就給。

對於前瞻預算，吳思瑤表示，「軌道建設」「城鄉建設」「水環境建設」「綠能建設」「數位建設」「因應少子化建設」「食安建設」「人才建設」是前瞻的幾大命題。中央出題，地方答題，專業審查，標準一致。認真的學生寫得好，當然得高分，獲得預算。

吳思瑤指出，偷懶不認真準備，甚至拒絕應試的的學生，反怪老師給分不公？怪罪中央的蔣萬安，應該先為自己當年反前瞻的無知，深自反省。嫌台北分的不夠多，冤有頭債有主，真要怪，就怪柯文哲才對！