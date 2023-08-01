謝典林退黨釀「骨牌效應」？　朱立倫認了：議長有2、3位有意見

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨彰化縣議長謝典林7月30日深夜宣布退黨，向政壇投下震撼彈，更令藍營憂心後續會出現「骨牌效應」。黨主席朱立倫今（1）日表示，黨籍縣長全部一致力挺侯友宜，議長僅有2、3位有意見。朱並厲聲駁斥「骨牌效應」之說是在製造恐慌，「沒有這回事！」朱並反控民進黨製造國民黨的內鬨、內亂，「民進黨已有6位立委參選人退選！他們的派系鬥爭與內亂，才值得大家關注！」

▲唐獎第五屆頒獎典禮8/1舉行，國民黨主席朱立倫也獲邀出席。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘7月30日傍晚啟程訪美，行前拋出「主流民意大聯盟」倡議，挺郭派議長謝典林當天深夜透過臉書宣布退黨，被視為「揭竿起義」轉投郭陣營。朱立倫今出席「唐獎」活動並接受媒體聯訪，被問到如何看待謝的退黨？朱答，第一個不要製造謠言恐慌，黨籍縣市長是全部一致力挺侯友宜，議長只有2、3位有意見，其餘絕大部分表態挺侯。

朱立倫強調，議長們大家都會團結一致，少數幾位不同意見的人，他們大的目標還是下架民進黨，只是作法跟侯友宜或黨中央不同，都會持續溝通。朱也說，謝典林是國民黨長期支持者，個人情感上希望謝早一點回來，並在大方向上一起努力。朱並提到，謝典林姊姊謝衣鳯非常強烈明確表達挺侯，謝的父母也是同樣態度，大家一起努力。

媒體續問，怎看侯友宜競辦發聲明批謝典林退黨是「道不同不相為謀」，如此會否有骨牌效應？朱立倫表示，立法院前院長王金平以及許多黨內前輩，大家都會一起努力溝通，要讓大家團結在一起。朱並怒斥，骨牌效應這種說法是在製造恐慌，「沒有這回事！」朱重申，縣長全部一致挺侯，議長僅2、3位有意見，大方向絕大部分都挺侯。

朱立倫反批民進黨，國民黨723全代會過後，民進黨最高興製造國民黨的內鬨、內亂，製造國民黨的問題，同時把民進黨自身的問題降到最小。朱指出，短短時間之內，民進黨有6位立委參選人退選，國民黨無此情況，可是媒體跟社會卻呈現國民黨內鬨的情況。朱強調：「民進黨已有6位立委參選人退選！他們的派系鬥爭與內亂，才值得大家關注！」