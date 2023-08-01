33萬粉火辣實況主「私密片外流」！他喊：限時發車　下場慘了

▲知名遊戲實況主YouTuber Sandy（許芸珊）。（圖／翻攝自Sandy臉書，下同）

記者戴若涵／新竹報導

知名實況主YouTuber「Sandy珊迪」（許芸珊）擁有天使臉蛋、魔鬼身材，擁不少粉絲喜愛，在臉書上有33萬名粉絲追蹤，IG上也有21.6萬粉絲。她2021年間私密片遭外流，一名葉姓男子還在臉書上詢問「有人要上車嗎」，讓她忍不住提告求償200萬元，日前法院判決出爐！

根據檢方調查，24歲葉姓男子2021年6、7月間，在網路上發現一段私密影片，內容為網路電競直播主、暱稱「Sandy珊迪」私下素顏裸體換衣服的檔案，便用手機翻錄下這段影片，並在媒體報導此事的貼文下方留言，「有人要上車嗎」、「限時發車喔，過了就沒了」，並將影片傳給網友觀看。

Sandy發現後，委請律師到台北地檢署提告刑事、民事訴訟。新竹地方法院審理過後，刑事部分，依照散布竊錄之身體隱私部位內容罪，將葉男判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

民事部分，Sandy提告指出，自己是公眾人物，葉男的行為已嚴重侵害她個人隱私人格權法益，並已造成她此生無法抹滅之創傷，嚴重影響心理狀態，至今仍無法正常生活及工作，導致她受有極大心理壓力、恐懼及精神痛苦，決定提告求償200萬元。日前法院判葉男應賠償30萬元，全案仍可上訴。