　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離家超過10年⋯癌末女吐露最大恐懼：怕來不及跟爸媽和好

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲癌症末期的病人，最後傾聽自己的聲音，才理解真實的心願。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

一位離家10多年的女性在罹患癌症末期時，透露了最大的恐懼「我怕來不及跟我爸爸媽媽⋯⋯和好。」諮商心理師王映之書寫22篇末期病人的故事《無憾的道別》，由寶瓶文化出版，每篇都催淚卻充滿啟示，讓更多人在道別時可以無憾。

每個人都必須面臨與生命的道別，不過對癌症末期的病人和家屬來說，還夾雜了難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼⋯等，甚至用尖銳言語攻擊。而王映之曾以「安寧心理師」的身分，陪伴過許多癌症、臨終的病人及家人，她以理解、承接的方式，引導他們傾聽自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

包括有離家10多年的女性在癌末時，吐露出「我怕來不及⋯⋯跟我爸爸媽媽⋯⋯和好。」原來當初是因為始終得不到爸爸的認同才離家，離家這麼多年也是為了向父親證明，卻因為永遠達不到父親的期待，變得越來越找不到理由回家。而經過和心理師的對話，她才發現，「原來離家的原因，一直都是為了回家。」

在其他案例中，還有醫院中「最小的老病人」，從不到1歲就診斷出癌症，讓照顧她的母親悲痛不已；此外，老年人喪偶的議題，不但易被忽略，這股悲傷更容易躲藏在抱怨裡。

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲在病房中的難題沈重，卻也是解開人生糾結的契機。（圖／CFP）

王映之提到，「如果說這本書裡，我與病人故事的文字醞釀期有個三五年，而這本書背後關於我個人的生命準備期，大概有三十年。說起來，也是個故事推著我往這條路上走，這是一個發生在我家庭裡關於生病、死亡與生命交織的故事。⋯⋯」

22篇故事，每一篇都揪心又催淚，卻能看到心理師在溫柔與同理中，細膩的引導人們面對內心真正的聲音，提醒每個人都有能力盡力讓道別沒有遺憾。

書中也解答了坊間可能面臨的難題，像是孩子罹癌，要跟孩子說嗎？當孩子父親或母親離世，如何陪伴孩子的悲傷？在幫孩子好好說再見之前，是否能先好好愛？當面對摯愛的家人將離世，我們能不能接納並允許自己理解，無論是仍想積極治療，或選擇安寧，那都是因為愛。

▲▼《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》。（圖／寶瓶文化）

▲諮商心理師王映之書寫22篇末期病人的故事《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》。（圖／寶瓶文化）

ET快訊
離家超過10年...癌末女吐露最大恐懼
7歲孩宜蘭童玩節出意外　臉被刮掉一層皮
快訊／至少40死130傷！巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」
ETF投資正夯　專家破解3迷思
糖尿病死亡連2年攀升！　醫點出「1大隱形危機」
女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離家超過10年⋯癌末女吐露最大恐懼：怕來不及跟爸媽和好

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

快訊／台大心理系名譽教授黃光國辭世　享壽77歲

7歲孩宜蘭童玩節「玩水戰車」翻覆撞臉　眼角濺血、臉被刮掉一層皮

女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼：合理嗎？

除了安太歲還可以這樣做！命理師推「藏魂術」：像披上隱形斗篷

女友跑外送變「外送茶」！傳露奶照羞喊好大　他心痛：恨自己的蠢

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

離家超過10年⋯癌末女吐露最大恐懼：怕來不及跟爸媽和好

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛、天秤有機會中獎

快訊／台大心理系名譽教授黃光國辭世　享壽77歲

7歲孩宜蘭童玩節「玩水戰車」翻覆撞臉　眼角濺血、臉被刮掉一層皮

女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼：合理嗎？

除了安太歲還可以這樣做！命理師推「藏魂術」：像披上隱形斗篷

女友跑外送變「外送茶」！傳露奶照羞喊好大　他心痛：恨自己的蠢

「亞尼克夢想村」結束營業是誤傳！文化局說明「老房子運動」細節

漁港改建「要3000萬給81億」惹議　漁業署：符合產業與地方期待

自豪胸肌很大！48歲猛男全身癢　醫一檢查嚇：已經肝硬化

IBA世界軟式少棒　中華遭中國再見轟拚第五

Dior磁吸式氣墊好時髦、Giorgio Armani紅色麂皮外盒吸睛破表

恐怖公公懷疑媳婦亂花錢　竟一腳「踹爆脾臟」致重傷二級

離家超過10年⋯癌末女吐露最大恐懼：怕來不及跟爸媽和好

苗條應召女落網「真實性別是男的」！當晚已有3人「男上加男」

快訊／巴基斯坦政黨集會「遭炸彈攻擊」　至少40死130傷

陸廠「RD6電動皮卡」宣布外銷！狹科技內裝優勢劍指福特Maverick

亞冠賽中華隊能力更好　林立有話想跟學弟說

新北瘋草里大咬運動會8／5登場　石門草里漁港體驗釣魚樂趣

《芭比》《奧本海默》掀熱潮　阿湯哥「票房保證失靈」恐賠錢

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

老闆最愛4星座！　超級旺公司

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鬼月4生肖易卡陰「3時辰」出生也小心

卡努要被往西推了　最新各國路徑出爐

男大生約會「1穿搭」被嫌爆！　女網友全打槍：完全不尊重

年輕人只去日韓「不愛大陸旅遊」　網曝2原因

卡努加速！　最靠近時間曝

賓士逆向撞藍寶堅尼！　長髮妹被扯狂尖叫

卡努增強轉中颱！颱風眼開眼了

花蓮「戴記扁食」總店在矽谷！釣出內行曝真相

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

更多熱門

相關新聞

被爸媽逼選邊站！女童想當鬼滅禰豆子

被爸媽逼選邊站！女童想當鬼滅禰豆子

社會逐漸重視「長照」，但健保對兒童相關的醫療給付卻相對拮据，兒少的心理健康也容易被人們忽視。兒少精神科醫師（兒心醫師）謝依婷分享，一位女孩被離婚的爸媽逼著表態，她私下對醫師透露想當《鬼滅之刃》故事裡的禰豆子，「因為她都不用說話」，讓人聽了心疼。謝依婷說，「要梳理清楚孩子的狀況，源頭往往必須溯及大人。」

疫苗可以讓乳癌在2030年消失嗎？

疫苗可以讓乳癌在2030年消失嗎？

旅客喝水遭燙傷！醫示警「超過1溫度」先別碰　罹2癌風險增

旅客喝水遭燙傷！醫示警「超過1溫度」先別碰　罹2癌風險增

皮膚科醫腳後跟「小潰瘍」！一切片：黑色素瘤

皮膚科醫腳後跟「小潰瘍」！一切片：黑色素瘤

艋舺阿龍炒飯老闆罹癌！狂掉18公斤近況曝

艋舺阿龍炒飯老闆罹癌！狂掉18公斤近況曝

關鍵字：

癌症末期癌症安寧照護王映之寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

老闆最愛4星座！　超級旺公司

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

北市信義區市場隨機砍人　 2男1女傷

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

男「1習慣」持續30年！　檢查結果慘了：大腸癌第三期

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面