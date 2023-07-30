離家超過10年⋯癌末女吐露最大恐懼：怕來不及跟爸媽和好

▲癌症末期的病人，最後傾聽自己的聲音，才理解真實的心願。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

一位離家10多年的女性在罹患癌症末期時，透露了最大的恐懼「我怕來不及跟我爸爸媽媽⋯⋯和好。」諮商心理師王映之書寫22篇末期病人的故事《無憾的道別》，由寶瓶文化出版，每篇都催淚卻充滿啟示，讓更多人在道別時可以無憾。

每個人都必須面臨與生命的道別，不過對癌症末期的病人和家屬來說，還夾雜了難搞、憤怒、沮喪、不安、恐懼⋯等，甚至用尖銳言語攻擊。而王映之曾以「安寧心理師」的身分，陪伴過許多癌症、臨終的病人及家人，她以理解、承接的方式，引導他們傾聽自己。

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包括有離家10多年的女性在癌末時，吐露出「我怕來不及⋯⋯跟我爸爸媽媽⋯⋯和好。」原來當初是因為始終得不到爸爸的認同才離家，離家這麼多年也是為了向父親證明，卻因為永遠達不到父親的期待，變得越來越找不到理由回家。而經過和心理師的對話，她才發現，「原來離家的原因，一直都是為了回家。」

在其他案例中，還有醫院中「最小的老病人」，從不到1歲就診斷出癌症，讓照顧她的母親悲痛不已；此外，老年人喪偶的議題，不但易被忽略，這股悲傷更容易躲藏在抱怨裡。

▲在病房中的難題沈重，卻也是解開人生糾結的契機。（圖／CFP）

王映之提到，「如果說這本書裡，我與病人故事的文字醞釀期有個三五年，而這本書背後關於我個人的生命準備期，大概有三十年。說起來，也是個故事推著我往這條路上走，這是一個發生在我家庭裡關於生病、死亡與生命交織的故事。⋯⋯」

22篇故事，每一篇都揪心又催淚，卻能看到心理師在溫柔與同理中，細膩的引導人們面對內心真正的聲音，提醒每個人都有能力盡力讓道別沒有遺憾。

書中也解答了坊間可能面臨的難題，像是孩子罹癌，要跟孩子說嗎？當孩子父親或母親離世，如何陪伴孩子的悲傷？在幫孩子好好說再見之前，是否能先好好愛？當面對摯愛的家人將離世，我們能不能接納並允許自己理解，無論是仍想積極治療，或選擇安寧，那都是因為愛。

▲諮商心理師王映之書寫22篇末期病人的故事《無憾的道別：安寧心理師溫柔承接傷痛與遺憾》。（圖／寶瓶文化）